Die Freude über die Rückkehr ist ihnen anzusehen: Die Familien, die am Donnerstag vergangener Woche nach dem Brand in ihrer Gemeinschaftsunterkunft vom Rhein-Neckar-Kreis in Edingen-Neckarhausen untergebracht worden waren, sind seit Freitagmorgen wieder in Hockenheim. Die Stadt, die dafür grundsätzlich nicht zuständig ist, da es sich um die Erstunterbringung von Geflüchteten handelt, hat alle

...