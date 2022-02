Gelände wird modelliert

Der Begegnungsgarten am Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Hockenheim (HÖP) öffnet am Samstag, 12. Februar, um 14 Uhr seine Pforten. Das Begegnungsgartenteam freut sich über tatkräftige Helfer und interessierte Besucher. An diesem Tag wird das Gelände des Gartens weiter modelliert, Flächen für die Rasenaussaat werden vorbereitet und Sandsteine verlegt.

Das Team des Begegnungsgartens möchte allen interessierten Bürgern die Möglichkeit geben, Maßnahmen der ökologischen Gartengestaltung gemeinsam mit Gleichgesinnten umzusetzen. Die Idee entstammt der „Urban Gardening“-Bewegung. Der Garten ist ein aktiver Beitrag der Stadt zur Verbesserung der Artenvielfalt, die Bewirtschaftung folgt der Vorgaben des Natur- und Artenschutzes.

Zugang über Mittlere Mühlstraße

Der Zugang zum Gelände des Begegnungsgartens erfolgt am Veranstaltungstag am 12. Februar, über die Mittlere Mühlstraße in Richtung des Kraichbaches. zg

