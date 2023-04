Geld richtig anlegen

Die Zeiten, in denen Anleger ihr Geld einfach auf dem Sparbuch oder Festgeldkonto vermehren konnten, sind nach der Finanz- und Corona-Krise endgültig vorbei. Zusätzlich rechnen Finanzexperten mit einer höheren Inflation in den nächsten Jahren.

Für Vermögensaufbau sowie Absicherung der Rücklagen ist es ratsam, sich mit alternativen Anlageklassen zu beschäftigen. Im Volkshochschul-Onlinekurs „Richtig investieren in Aktien und ETFs“ geht es am Montag, 17. April, von 18.30 bis 21 Uhr um Anlageform in Aktien sowie sicherheitsorientierte Investments in ETFs. Anmeldung: Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de oder www.vhs-hockenheim.de. vhs