Gelungenes Debüt dank Klein und Groß

Hockenheim. Die Sonne strahlte auf den Platz vor der Zehntscheune. Das Wetter passte. Angenehm warm war es. Ideale Bedingungen für den erstmals durchgeführten Charity-Lauf durch das HÖP-Gelände. Das Event war der gelungene Auftakt für den verkaufsoffenen Sonntag in der Rennstadt. Zum ersten Mal hatte der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) als Veranstalter zu einem Benefizlauf entlang der Flora und Fauna des Kraichbachs eingeladen und sich dafür die Unterstützung der Laufvereine ASG Tria, DJK und HSV geholt. Es gab drei unterschiedliche Strecken: Der Bambini-Lauf für die Jahrgänge 2016 und jünger führte über 350 Meter. Die Distanz für den Schülerlauf für die Jahrgänge 2011 bis 2015 betrug rund 1100 Meter. Und beim Lauf für Schüler, Eltern und Erwachsene für die Jahrgänge 2010 und älter waren knapp 2500 Meter zurückzulegen.

Die Jüngsten durften als erste an den Start. Die Spannung stieg, als ASG Tria-Vorsitzender Oskar Stephan und RPR1-Moderator Ralf Schwoll letzte Anweisungen gaben. Ein paar Kids hatten sich vorher schon mal auf der Messstrecke über zehn Meter Sprint ausprobiert. Andere waren profimäßig die Strecke abgegangen. Eltern und Großeltern waren nicht minder aufgeregt, als sich um Punkt 12 Uhr das rot-weiße Absperrband hob. Da klickten unzählige Smartphones, während das Publikum von zehn auf null herunter zählte. Die schnellen Mädchen und Jungen flogen davon in Richtung HÖP-Areal. Pfeilschnell rannten sie über die Brücken und gleich wieder zurück ins Ziel. Pedro Leischwitz, sportlicher Leiter der ASG Tria, führte den kleinen Pulk mit dem Rennrad an. Alle Kinder waren Sieger und die begeisterten Zuschauer sparten nicht mit Applaus. Viel Jubel und die La-Ola-Welle gab es für die eineinhalb Jahre alte Lena, die an der Hand ihrer Mutter ins Ziel lief. Der zweijährige Matti absolvierte bereits den dritten Lauf seiner „Karriere“.

Die Sieger Mini-Lauf Mädchen: 1. Diana Anders, 2. Marla Pöllmann, 3. Emilia Hellmund. Jungen: 1. Jasper Krämer, 2. Emilio Weber, 3. Marten Hiegl. Schüler-Lauf Mädchen: 1. Kayleigh Grace Kube, 2. Zoe Hartmann, 3. Viviana Santos. Jungen: 1. Mark Kuhn, 2. Adrian Könn, 3. Levin Hammer. Schüler-, Eltern- und Erwachsenenlauf Frauen: 1. Eva-Maria Gerhards, 2. Maja Molnar, 3. Reena Pearl Kube. Männer: 1. Christian Klee, 2. Thomas Löffler, 3. Tibor Molnar. Mannschaftswertung: 1. DJK Hockenheim, 2. Schnelle Hockenheimer, 3. HSV Hockenheim. vw

Die Veranstaltung war hervorragend organisiert. Für alle Teilnehmer gab es nach den Medaillen noch erfrischende Getränke und gesundes Obst. Im „Parc fermé“, ganz wie bei den Rennen auf dem Hockenheimring, herrschte beste Stimmung. Organisationsleiter Oskar Stephan war mehr als zufrieden. „Drei Vereine, ein Ziel“, lobte er das gesamte Helferteam.

117 Teilnehmer bei Premiere

Viel Beifall auch für die Schüler beim zweiten Lauf. OB-Stellvertreter Fritz Rösch fuhr als Besenradfahrer dem Feld hinterher. Aber niemand musste aufgesammelt werden. Stürze oder Verletzungen blieben aus. Der Hauptlauf über zweieinhalb Kilometer war eine Sache von wenigen Minuten, so schnell waren die Läufer zurück. Insgesamt 117 Teilnehmer waren es bei dieser Premiere für den HMV. Das größte Team mit 27 Läufern stellte die DJK Hockenheim, gefolgt vom HSV (16) und dem Kindergarten St. Maria mit sechs Läufern. Jüngste Teilnehmerin war Lena Schmidt mit ihren eineinhalb Jahren, ältester Teilnehmer CDU-Stadtrat Markus Fuchs. Die „Blauen Husaren“ machten Werbung für ihr Orchester und der HMV warb für seine beliebte Rennstadtkarte. Der Gemüsehof Schmitt mit seinem Hofladen als Sponsor hatte seine regionalen Produkte im Angebot. Gleich daneben standen ein alter hellblauer Lanz-Bulldog und ein großer grüner John Deere-Schlepper, die auch bestiegen werden durften. Auf einem kleinen Parcours konnten die Kinder mit Mini-Traktoren über den Platz fegen. Der Serpa-Markt hielt Power-Riegel bereit.

HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin war überwältigt von der Resonanz und dankte dem Vorstand, ihrem Team, den Sponsoren und den drei Vereinen fürs engagierte Mitmachen. Mit dem Erlös aus dem Startgeld – immerhin 268 Euro, die vom HMV auf 500 Euro aufgestockt wurden – würden der Jugendgemeinderat und sein Skaterpark, der gerade im hinteren Gartenschaupark entsteht, unterstützt.

Bei der Siegerehrung gab es Medaillen, Urkunden und für die Erstplatzierten Pokale, dazu noch Vesperdosen, Entchen vom Aquadrom und Erdbeermarmelade von den Landfrauen. Unser Zeitungsmaskottchen Fred Fuchs kam rechtzeitig vom Schwetzinger Spargellauf zur Siegerehrung an die RPR1-Bühne und war gleich von Kindern umlagert. Oberbürgermeister Marcus Zeitler freute sich über die vielen Teilnehmer.

Der Hockenheimer Skaterpark soll im Juli fertig sein, sagte der Rathauschef, bevor er die Pokale überreichte. Einen Sonderapplaus gab es noch für Adrian Könn von der DJK Hockenheim. Der Schüler war morgens schon beim Spargellauf in Schwetzingen gestartet. Beim HÖP-Lauf in seiner Heimatstadt holte er sich dann den zweiten Platz.