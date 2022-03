Gemeindeleben startet wieder

Tot und begraben? Nein, das war das Gemeindeleben der Evangelischen Kirchengemeinde nicht, stellt Pfarrer Michael Dahlinger klar. Die Corona-Pandemie habe zwar vieles, aber nicht alles zum Erliegen gebracht. Klar, besonders die Angebote, bei denen Kaffee und Kuchen, Geselligkeit und Nähe unbedingt dazugehören, konnten nicht stattfinden. Nun zeichnet sich aber ab, dass die einschränkenden Maßnahmen allmählich zurückgefahren werden.

Was die Kirchengemeinde aber nicht als ein Signal zu „Alles ist vorbei“ und Leichtsinn verstehen werde. Dahlinger schreibt in einer Pressemitteilung: „Realistisch ist, zunächst davon auszugehen, dass in den kommenden Monaten vieles möglich sein wird. Und dafür laufen jetzt die Vorbereitungen.“

Seit Mitte Februar werden die Gottesdienste wieder mit der ganzen Liturgie gefeiert. Es wird aus den Gesangbüchern gesungen – natürlich mit Maske. Was nun noch fehle, sei das Kirchencafé im Anschluss an den Gottesdienst. Trauungen waren und sind auch weiterhin möglich. Taufgottesdienste werden bis auf Weiteres sonntags um 11.30 Uhr in kleinem Rahmen mit höchsten zwei Familien gefeiert.

Die weiteren Gottesdienstangebote, nicht zuletzt die PlusX-Gottesdienste, sollen wieder in den Blick genommen werden. Der Familiengottesdienst am Ostermontag setze hier den Anfang, so der Pfarrer.

Café Eisleben vorm Neustart

Das Café Eisleben werde wohl bald sonntags seine Türen öffen. Ehrenamtliche, die das Café bisher leiteten, planen bereits. Bewährtes solle fortgesetzt werden, Neues werde für wohltuende Überraschungen sorgen. Auch die Ökumenischen Seniorennachmittage sollen wieder stattfinden. „Hier müssen aber noch Absprachen insbesondere mit der Katholischen Kirchengemeinde getroffen werden“, ergänzt Dahlinger.

Auch die Proben des Gospel- und Popchors „Kreuz & Quer“ sowie des Kirchenchores „Soli deo gloria“ finden jetzt wöchentlich statt. Der Singkreis trifft sich mittwochmorgens im Lutherhaus. Auch Mittwochsfrauenkreis und der Freitagskreis treffen sich auch wieder regelmäßig. Alle diese Angebote finden nach wie vor unter einem Corona-Schutzkonzept statt. In der Regel ist das über die AHA-Bestimmungen und das Tragen einer FFP2-Maske gewährleistet.

Auch der Kirchengemeinderat habe sich mit dem Weiterbau des Gemeindelebens beschäftigt. Insbesonders in den Blick genommen werden die Planung eines Mitarbeitendenfestes, die Ökumenische Zusammenarbeit, die Taufpraxis und der Relaunch der Webseite. Erste verantwortliche Älteste hätten die Initiative übernommen. zg/md