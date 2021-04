Gemeinderat berät Neukalkulation der Kindergartengebühren

Hockenheim. Die Neukalkulation der Kindergartengebühren zum 1. September steht auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 28. April, 18 Uhr in der Stadthalle. Die Beiträge für die Kinderkrippen und Kindergärten sind seit 2016 nicht mehr angepasst worden, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung.

Für das Sanierungsprojekt Oftersheimer Straße wird der Auftrag für Kanal- und Straßenbau sowie die Arbeiten im Auftrag der Stadtwerke vergeben. Dafür muss die Stadt voraussichtlich rund 1,6 Millionen Euro ausgeben. Am Beginn der Tagesordnung stehen wie üblich Besucherfragen und die Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung.

Für den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar steht die dritte Satzungsänderung an, neu gefasst werden soll die Satzung über die Form der öffentlichen Bekannt-machungen. Aus der Information über die Haushaltseckdaten der Großen Kreisstädte geht hervor, dass in diesem Jahr 89 Prozent von ihnen ein negatives ordentliches Ergebnis verzeichnen, im Vorjahr waren es noch 55 Prozent gewesen.

Über das Ergebnis der Prüfung der Bauausgaben der Großen Kreisstadt Hockenheim 2015 bis 2018 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg werden die Stadträte informiert, bevor die Sitzung mit Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen der Fraktionen ausklingt.

Die Teilnehmer werden gebeten, während der Sitzung eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, sofern sie keine Befreiung durch eine ärztliche Bescheinigung haben. Die Beratungsvorlagen können über das Bürgerinfoportal Session auf der Internetseite der Stadt unter www.hockenheim.de/gemeinderat online abgerufen werden.