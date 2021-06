Gemeinderatssitzungen soll's bald auch online geben

Hockenheim. Einmal querbeet durch sämtliche Bereiche der Kommunalpolitik geht es bei der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 23. Juni, 18 Uhr, die erneut in der Stadthalle stattfindet. Wie auch weiterhin die Sicherheits- und Hygienevorschriften im Zuge der Corona-Pandemie gelten – es besteht Maskenpflicht. Eröffnet wird die Sitzung mit einigen Punkten „in eigener Sache“. So soll das Gremium die Geschäftsordnung des Gemeinderates ändern, dem Jugendgemeinderat sollen mehr Rechte eingeräumt werden. Und einem Antrag der CDU-Fraktion folgend wird sich der Rat mit der Frage befassen, ob seine Sitzung künftig im Internet übertragen werden sollen. Nicht nur eine Reaktion auf die Corona-Situation, sondern auch ein Stück Barrierefreiheit.

