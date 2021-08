Gemeinsam anpacken und nicht zerreden

Wie vielseitig die CDU Hockenheim aktiv ist, wurde auf der Jahreshauptversammlung einmal mehr deutlich. Patrick Stypa führte zu Beginn der Versammlung die Aktivitäten der Partei in Hockenheim auf: So beim Müllsammeln (25 Kilogramm bei der ersten Aktion) oder 130 Aufkleber an Laternenmasten rund ums HÖP Entfernen, die Unterstützung des Tafelladens zu Beginn der Corona-Pandemie, Spargelessen, Firmenbesichtigungen, Sammlungen für den Konvoi der Hoffnung. Nicht nur mit der Aktion „Entfernen der Kermesbeere im Hockenheimer Wald“, Stadtradeln, Unterstützung der Bürgerinitiative C4 zum Erhalt des Stadtwaldes, sondern auch mit einem Vortrag über erneuerbare Energien bewies die Partei, dass ihr das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt. Auch die Osteraktion mit Osternestern im Gartenschaupark kam bei Hockenheims Bürgerinnen und Bürgern sehr gut an, heißt es in einer Pressemitteilung der Christdemokraten.

Für die Partei war die Corona-Pandemie keine Zeit des Stillhaltens, sondern auch hier war man mit Online-Bürgersprechstunden und öffentlichen Fraktionssitzungen aktiv. Soweit es pandemiekonform war, war die CDU an verschiedenen Stellen in Hockenheim mit Infoständen präsent. Die Infopost für Mitglieder wurde zudem von Papierbrief auf einen spannend zu lesenden Newsletter umgestellt. Mit 47 Presseartikeln und Veröffentlichungen im Berichtszeitraum von einem Jahr sieht sich die CDU als die aktivste politische Kraft Hockenheims und auch im Social-Media-Bereich tritt die Hockenheimer CDU stark auf und hat eine stetig steigende Zahl an Followern, wie die Partei weiter berichtet. Ein Highlight war der erste digitale Neujahrsempfang mit mehreren Bundes- und Landtagsabgeordneten.

Mitgliederzahlen gestiegen

Der neue Vorstand Vorsitzender Patrick Stypa, stellvertretende Vorsitzende Bärbel Hesping, Oskar Stephan, Thorsten Völlmer. Finanzreferentin Ulla Mack, Schriftführerin Antje Fischer-Daniel. Pressereferent Siegfried Kahl, Mitgliederbeauftragter Markus Fuchs. Kassenprüfer Karl-Heinz Träutlein, Agnes Fuchs. Beisitzer Dr. Claus Dieter Beisel, Irmgard Friedrich, Dagmar Kramberg, Karlheinz Mack, Uwe Terhorst. ska

Die Mitgliederzahlen sind in den vergangnen zehn Jahren trotz bundespolitischer Schwankungen konstant geblieben; die Hockenheimer CDU ist damit zum mitgliederstärksten Stadtverband im Kreisverband der CDU Rhein-Neckar geworden, zeigt sich die Partei glücklich.

Dem Bericht des Vorstands von Patrick Stypa folgte der Bericht aus der Fraktion, den Markus Fuchs hielt. Darin ging er zunächst auf die Finanzsituation der Stadt ein, die durch den gewaltigen Investitionsstau der Verwaltung und dem Gemeinderat nur äußerst schwer zu leistende Aufgaben aufbürdet. Immense Investitionen ins Schulzentrum, die Kindergärten und Straßensanierungen sind die größten zu bewältigenden Posten, wie es heißt. Positiv stimmt Fuchs jedoch, dass mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler eine neue Mentalität in die Verwaltung Einzug gehalten habe: Anpacken statt Abwarten sei nun die Devise. Der Fraktionssprecher der CDU hofft, dass sich dies auch auf die Arbeit im Gemeinderat überträgt. „Die Bürgerinnen und Bürger haben es verdient, dass der Gemeinderat die Lösungen gemeinsam anpackt und nicht die Lösungen zerredet“, so der Wunsch des CDU Fraktionssprechers an das Gemeinderatskollegium. Nach dem Bericht der Kassenprüfer erfolgte die Entlastung des Vorstands und die Neuwahlen.

In seinem Grußwort freute sich OB Marcus Zeitler auch im zweiten Jahr seiner Amtszeit über spannende und täglich neu herausfordernde Aufgaben, wie es abschließend in der Mitteilung heißt. Bisher habe er noch keinen langweiligen Tag erlebt, so Zeitler unter dem anerkennenden Applaus der Zuhörer. ska