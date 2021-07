Gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft

Hockenheim/Region. Verluste, Veränderungen und Verheißungen – die Synodalen der 20 evangelischen Kirchengemeinden in der Südlichen Kurpfalz trafen sich jetzt in der Stadtkirche und in der Stadthalle inHockenheim. Es klingt wunderbar in der Stadtkirche, denn Singen unter der Maske und auf Abstand ist immerhin wieder möglich – ganz nach dem Motto der Synode: „Gemeinsam unterwegs – Gott ist dabei.“ So war der Synodengottesdienst am Samstagmorgen – gestaltet vom Dekanatsteam und den Vorsitzenden der Synode – auch dank Kantor Samuel Cho an der Orgel eine Ermutigung und tat der Seele gut.

„Wie schön es ist, sich wieder live und in 3 D zu sehen“, das war oft zu hören beim Einchecken in die Kirche. Dann die Frage: „Getestet, geimpft, genesen?“ – Die Pandemie machte neue Abläufe notwendig, die gut vorbereitet waren und alle machten gerne mit. Welches Gepäck wirklich notwendig sein wird auf der Reise in die Zukunft? Der Koffer im Altarraum war ein gutes Symbol für diese Frage. Angesichts der Flutkatastrophe auch beängstigend real. Beten für die Menschen im Katastrophengebiet, das war an diesem Tag natürlich allen ein großes Anliegen.

Was braucht es zum Leben, zum Miteinander, welche Aufgabe hat Kirche in diesen besonderen Zeiten? Diese Fragen standen im Raum. Gott um seinen Beistand zu bitten, das war im wahrsten Sinne des Wortes notwendig. „Wir müssen miteinander reden“, erklärte Dekanin Annemarie Steinebrunner. „Um Menschen wirklich beistehen zu können und Veränderungen in Gang zu setzen, müssen wir viel und lange und immer wieder reden“, verstärkte sie ihre Aussage noch. Kirche sei genau wie die Gesellschaft in einem Änderungsprozess. Bei knapper werdenden Ressourcen werde es auf Zusammenarbeit in überschaubaren Regionen ankommen. „Diese Entscheidungen treffen wir gemeinsam“, versprach Dekanin Steinebrunner der Bezirkssynode.

Die Gruppenarbeiten in den vier Regionen des Kirchenbezirks in der Stadthalle wurden genutzt, um sich die Ergebnisse von Auswertungen jeder Kirchengemeinde anzuschauen und zu besprechen. Welche Verluste vor Ort gab es durch die Pandemie? Welche Veränderungen haben stattgefunden? Vor allem den Ausblick wagen auf Verheißungen: Was hat Mut gemacht für den Weg in die Zukunft?

Kirchliche Detektivarbeit

Prälat Traugott Schächtele wurde bei diesem ersten Schritt gebeten, geistliche Worte für den Veränderungsprozess innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Baden zu finden. Sieben Reiseutensilien gab er dem Kirchenbezirk mit auf den Weg. Schächtele zeigte sich beeindruckt, dass die Fragen vor Ort auch den ganz persönlichen Bereich eines jeden Ältesten mit einbezogen hatten. „Unsere private Alltagsgestaltung, unser berufliches Handeln und unser ehrenamtliches Engagement sind untrennbar ineinander verwoben. Kirche und Welt waren zu Corona-Zeiten mit einem Male in unserem Wohn- oder Arbeitszimmer präsent. Die Räume unseres Agierens sind nicht mehr voneinander zu trennen. Und dies unter Bedingungen, die uns klar machen: Wir bewegen uns in einem Umfeld der Veränderung vor denen es kein Entrinnen gibt“, so Schächtele.

Es gelte eben nicht abzuwarten und Tee zu trinken, sondern den Stier bei den Hörnern zu packen. Schächtele zitierte das abgewandelte Wort Erich Frieds: „Wer will, dass die Kirche bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt.“ Mithilfe der sieben Begriffe Umbruch, Transformation, Präsenzen, Sozialraum, Netzwerke, Ressourcen und Zielfoto beschrieb Schächtele eindrucksvoll die Diskussionen um eine sich verändernde Kirche. Er sprach von Detektivarbeit und Zukunftsforschung, um sich auf die Quelle des Glaubens zu beziehen und immer wieder aufzustehen und Neues zu wagen.

„Wir haben eine Fülle von Material, mit dem wir uns auf den Weg machen können. Überraschend wird sein, welche Bilder da neu entstehen. Bestimmt gibt es nicht nur ein Zielfoto sondern ein ganzes Fotoalbum. Gewissermaßen als Beiheft zum Quellenband kirchlichen Handelns und kirchlicher Selbstvergewisserung: der Bibel!“ „Die Menschen in der Kirche sind für die Form zuständig. Das, womit sich diese Form füllt, wird aber geschenkt. Gottesgabe und Menschenbeitrag gewissermaßen! Eine Arbeitsteilung zugunsten der Menschen. Gott wird’s an seinem Segen nicht fehlen lassen“, meinte der Prälat.

Dekanin Annemarie Steinebrunner erklärte der Bezirkssynode die nächsten Schritte, die der Kirchenrat beschlossen hat. Nach Vorlage der Zahlen durch die Landeskirche werde eine Strategiegruppe des Kirchenbezirks zusammen mit den Regionen eine Planung erarbeiten, wie Ressourcen bis 2032 verteilt werden. 2022 und 2023 besucht der Bezirk deshalb bei regionalen Visitationen alle vier Regionen, um den landeskirchlichen Prozess und die bezirklichen Abläufe zu koordinieren.

Nach einem Bericht aus einem Kirchenkompassprojekt der Psychologischen Beratungsstelle für Erziehungs-, Partnerschafts- und Lebensfragen Neckargmünd und Leimen durch Psychologe Stefan Joos endete die Synode mit einem Reisesegen für den Weg in die Zukunft. zg