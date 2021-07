Gemeinsam Beistand erhofft

Mitten aus dem Leben, mitten für das Leben hatte sich eine Gebetsmännergruppe aus der Seelsorgeeinheit Hockenheim sowie der Kirchengemeinde Franz von Assisi aus Ludwigshafen-Oggersheim auf den Weg in den Schwarzwald gemacht. Ziel war die Marienwallfahrtskapelle auf dem Lindenberg bei St. Peter.

In herrlicher Lage mit Blick auf Feldberg und Schauinsland, zwischen oberem Dreisam- und Ybental, Eschbachtal und Glottertal, bot sich den Männern allmorgendlich ein herrliches Panorama wie aus dem Bilderbuch oder einer Ansichtskarte. Allerdings war der Ausblick nur am Morgen ungetrübt, trübte sich der Himmel doch ab der Mittagszeit ein und zogen spätestens ab dem Nachmittag heftige Gewitter auf, die ordentlich rumpelten. Zwischen Himmel und Erde konnten sich die Männer dort oben auf dem Lindenberg fühlen, insbesondere wenn nach dem Gewitter ein wunderschöner Regenbogen am Abendhimmel ein friedliches Bild bot.

Das Wetter bot ein vielfältiges Kontrastprogramm, und ebenso reichhaltig und vielfältig waren die Gebetsintentionen, die die Männer in ihre täglichen Gebetszeiten mitnahmen. Frieden in der Welt, Reformen in der Kirche im Sinn des synodalen Wegs, Egoismus in Politik und Gesellschaft, Kampf gegen die Corona-Pandemie und den Klimawandel waren die Themen, angesichts derer die Männer gemeinsam mit Wallfahrtspfarrer Albert Eckstein, den Gengenbacher Ordensschwestern und Diakon Robert Moock um Beistand beteten. Morgen- und Abendlob, Rosenkranz und Eucharistiefeiern bildeten den liturgischen Rahmen der Gebetstage.

Allzu schnell waren die fünf Tage Aufenthalt im herrlichen Schwarzwald wieder vorbei. Interessierte fürs nächste Jahr können sich bei den Obleuten Peter Simons, Hans Brandenburger oder Robert Moock melden. zg

