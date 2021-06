Gemeinsam in die Pedale getreten

Es gibt einige Traditionen, die sich im Fanfarenzug über Jahrzehnte etabliert haben. Dazu gehört sicherlich die beliebte Fahrradtour an Christi Himmelfahrt. Nachdem dieser Ausflug in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt ausfallen musste, war die Freude umso größer, als man sich am Samstagmorgen zur sportlichen Ertüchtigung mit dem Zweirad traf.

Nachdem sich noch schnell mit einer Brezel gestärkt wurde, legten die Fanfarenzügler die rund 25 Kilometer lange Strecke zum Anglersee Huttenheim zurück. Nach dem Mittagessen und einer Verdauungspause ging es schon wieder zurück Richtung Heimat, um pünktlich vor dem Bildschirm für das EM-Spiel Deutschland gegen Portugal sitzen zu können.

Kilometer gesammelt

Der Vorsitzende des Vergnügungsausschusses Marcus Strifler zeigt sich zufrieden: „Es freut mich sehr, dass wir nach einer sehr langen Pause wieder eine Freizeitaktivität durchführen konnten. Während in den letzten 15 Monaten der Probebetrieb eingeschränkt war beziehungsweise pausierte, verzichteten wir ganz auf außermusikalische Präsenzveranstaltungen, um dem Infektionsschutz Rechnung zu tragen. Die Freude war daher bei den Mitgliedern noch größer, als wir uns nun gemäß den geltenden Vorschriften zum Radeln treffen konnten.“

Zudem kamen bei dem Ausflug nach Huttenheim einige Kilometer für das Team des Fanfarenzugs, das an der Aktion Stadtradeln teilnimmt, zusammen. mvm

