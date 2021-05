Gemüse liegt ihr am Herzen

Sie weiß nicht nur, wie der Spargel wächst und gestochen wird, sondern auch, wie man ihn als lokales Produkt vermarktet und verkauft – Helene Schmitt vom Gemüsehof Schmitt ist als Betriebswirtin (IHK) Fachfrau für Marketing. Ihr Anliegen ist es, das Verhältnis zwischen Städtern und der seit der Aussiedlung größtenteils aus dem Stadtbild verdrängten Landwirtschaft wieder zu verbessern und für lokale und regionale Erzeugnisse zu werben.

Dazu wird sie im Bartalk in der evangelischen Kirche am Donnerstag, 20. Mai, Pfarrer Johannes Heck und den Bartalkgästen Rede und Antwort stehen. Natürlich besonders zum Spargel als Lieblingsgemüse der Hockenheimer, aber sie wird auch offen über aktuelle Probleme der Landwirtschaft reden wie die Frage der Erntehelfer, des Umwelt- und Bienenschutzes oder auch des Rad- und leider auch Autoverkehrs auf Landwirtschaftswegen. Dabei darf ein erster Rückblick auf drei Monate „Der Hoggemer Laden“ ebenso wenig fehlen wie ein Ausblick in die Zukunft.

Beginn des Talks ist am Donnerstag, 20. Mai, um 20.15 Uhr. Einloggen und Ankommen ist bereits ab 20 Uhr möglich. Der Zoom-Link ist am 20. Mai unter ekiho.de/bartalk zu finden. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.