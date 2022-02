Hockenheim. Am Freitagmorgen ist gegen 7 Uhr auf der A6 in Höhe der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West der Reifen eines Lkw geplatzt, der kurz darauf anfing zu brennen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der 39-jährige Fahrer auf dem Gelände der Raststätte vergeblich selber mit einem Feuerlöscher den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerwehr rückte schließlich an und löschte das Feuer. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden nicht. Der Sachschaden ist nur gering.

