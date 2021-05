Gerätewarte der Hockenheimer Feuerwehr bilden das Rückgrat

Nach dem baden-württembergischen Feuerwehrgesetz sind Städte und Gemeinden verpflichtet, „auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten“. In Städten ab 100 000 Einwohnern sind Berufsfeuerwehren vorgeschrieben. Große Kreisstädte stellen im Regelfall hauptamtliches Personal ein, um Fahrzeuge und Geräte zu warten und instand zu halten.

AdUnit urban-intext1

Gerätewart Dieter Lunkewitz befüllt eine Atemluftflasche. © Widdrat

Die Freiwillige Feuerwehr der Rennstadt verfügt über zwei solcher hauptamtlichen Gerätewarte. Oberlöschmeister Dieter Lunkewitz (43), seit über drei Jahrzehnten bei der Wehr, ist seit mittlerweile drei Jahren in diesem Amt. Löschmeister Sebastian Magnussen (21), vormals Jugendwart der Feuerwehr Brühl, kam im Februar dazu, nachdem der langjährige Gerätewart Willi Achtstätter Ende Januar in den Ruhestand verabschiedet worden war.

Lunkewitz hat einmal den Beruf des Metzgers gelernt, Magnussen eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker gemacht. Die beiden Feuerwehrmänner sind laut Satzung dafür zuständig, „die Feuerwehreinrichtungen und die Ausrüstung zu verwahren und zu pflegen“.

Die umfangreiche Spezialtechnik wird in der Werkstatt im Feuerwehrhaus in der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße 2 in der einsatzfreien Zeit in Schuss gehalten und repariert. Neben den zwei hauptamtlichen Gerätewarten setzt sich der Rest der Mannschaft aus Ehrenamtlichen zusammen. Montags bis donnerstags jeweils von 7 bis 16 Uhr und freitags von 7 bis 13 Uhr sind die festgelegten Dienstzeiten der beiden städtischen Angestellten, die dem Ordnungsamt unterstellt sind.

AdUnit urban-intext2

Technisches Gerät warten

Ohne Bereitstellung und Wartung der technischen Gerätschaften kann die Hockenheimer Wehr, die 2019 ihr 150-jähriges Jubiläum feierte, nicht für eine effektive Brandbekämpfung bereitstehen. Etwa 90 Aktive gehören zur Truppe, davon sind acht Frauen im Einsatz. Der Jugendfeuerwehr gehören 24 Jungs und Mädchen an. Die Einsatzabteilung hat eine Vielzahl an Aufgaben, von Bränden und technischen Hilfeleistungen über Brandsicherheitswachen bis hin zur Brandschutzaufklärung.

Der Verantwortungsbereich der beiden Gerätewarte umfasst die Wartung, Unterhaltung, regelmäßige Prüfung und Verwaltung der Ausrüstung sowie der Fahrzeuge, die Technik des Feuerwehrgerätehauses sowie kleinere Reparaturen. Lunkewitz und Magnussen sind aber auch in der Rufbereitschaft und fahren mit raus zu Einsätzen. Der Umgang mit den feuerwehrtechnischen Geräten wird regelmäßig bei Lehrgängen und Schulungen, etwa in der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal, aufgefrischt. „Das Pensum an Aufgaben wächst ständig und die Ansprüche an Aus- und Weiterbildung werden immer größer“, sagt Lunkewitz und meint damit auch die zunehmende Bürokratie: „Die Pflicht zur Dokumentation bedeutet einen enormen zeitlichen Aufwand.“ Nach 35 Jahren wurde unlängst der Funkraum mit der aktuellsten Technik und neuem Mobiliar ausgestattet (wir berichteten).

AdUnit urban-intext3

Wenn Personen in Not die Nummer 112 wählen, kommen sie zunächst bei der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar in Ladenburg an. Von dort aus wird der Funkraum in Hockenheim alarmiert, der meistens mit Lunkewitz oder Magnussen besetzt ist. Vor zwei Jahren stellte die Feuerwehr der Rennstadt komplett auf Digitalfunk um. Bis dahin hatten alle Wehren im Rhein-Neckar-Kreis noch Analogfunk genutzt. Die Einweisung in die neue Technik erfolgte auch online, wegen der Corona-Pandemie. Ebenso gingen bisher Übungsabende und Versammlungen nur digital über die Bühne.

AdUnit urban-intext4

Die Gerätewarte haben immer gut zu tun. Fahrzeuge müssen bestückt und Atemschutzgeräte geprüft werden. Sauerstoffflaschen müssen befüllt und Chemikalienschutzanzüge gereinigt werden. In der Schlauchwerkstatt und im Turm muss alles reibungslos laufen. Lunkewitz und Magnussen warten derzeit auf ihren zweiten Impftermin und hoffen darauf, dass für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute bald wieder bessere Zeiten anbrechen - ohne das leidige Thema Corona.