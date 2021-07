Gesang kehrt zurück in die Gottesdienste

Pfarrer Michael Dahlinger (Bild) hat eine gute und eine weniger gute Nachricht zur Gestaltung der Gottesdienste. Die gute lautet: Es darf wieder gesungen werden. Durch neue Vorgaben der Landeskirche, die die gesetzlichen Bestimmung des Landes Baden-Württemberg auf den Gottesdienst anwenden, ist dies möglich. Die weniger gute: Es muss mit Maske gesungen werden. Denn nach wie vor besteht die Pflicht, in geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen.

Ab kommenden Sonntag,11. Juli, feiert die Kirchengemeinde also wieder Gottesdienste, in den die Gemeinde aktiver als bisher mit Liedern aus dem Gesangbuch und liturgischen Wechselgesängen mitfeiern kann. Nach wie vor gilt aber, dass alle Gottesdienstbesucher sich direkt sonntagmorgens erfassen lassen müssen. Es besteht keine Pflicht zum Nachweis von Testung, Impfung oder Genesung.

Abstand wahren wie bisher

Grundsätzlich müssen wie bisher Abstände von zwei Metern zwischen den Personen eingehalten werden. Ausgenommen sind Menschen, die in häuslicher Gemeinschaft leben, sowie auch nicht zusammenlebende Paare. In Inzidenzstufe 1 und 2 ( Inzidenz stabil unter 35) gilt dies auch für alle Personen, die in gerader Linie verwandt, Geschwister und deren Nachkommen sind und die jeweiligen Partner. Die Sitzordnung in der Kirche wird entsprechend angepasst.

Die Kirchengemeinde plant daher, vorausgesetzt die Inzidenzzahlen steigen nicht, bis zum Ende der Sommerferien die Sonntagmorgengottesdienste mit einer verkürzter Liturgie zu feiern. Auch die Möglichkeit von Abendmahlsfeiern wird in den Blick genommen und sobald wie möglich wieder regelmäßig angeboten. zg/md/Archivbild: Lenhardt

