Geschichte vom Zuhören

Für einen guten Start ins neue Jahr hat die Stadtbibliothek Hockenheim Veranstaltungen eingeplant. Am Mittwoch, 11. Januar, geht es los mit dem Überraschungskino für Kinder ab sechs Jahren. Die kostenlosen Karten können bis einen Tag vor Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden. Kinder unter zehn Jahren benötigen eine Begleitperson. Der Einlass erfolgt ab 15.45 Uhr, der Film beginnt um 16 Uhr. Der Titel des Films ist wie immer ein Geheimnis. Wer kurzfristig verhindert ist, wird um eine kurze Rückmeldung gebeten, damit die Plätze neu vergeben werden können.

Am Mittwoch, 18. Januar, schließt sich das Zehntscheunenkino für Erwachsene an. Mit Snacks in gemütlicher Atmosphäre können sie sich wieder von einem Film überraschen lassen. Der Eintritt ist ab 18.30 Uhr, die Vorführung beginnt um 19 Uhr. Auch hier bleibt der Titel des Films ein Geheimnis. Auch hier bittet die Stadtbibliothek um eine Mitteilung, sollte der Termin nicht wahrgenommen werden, um die Plätze an andere Interessenten neu vergeben zu können.

Fuchsmädchen sucht Stille

Die Kinderveranstaltungen starten am Samstag, 28. Januar, zum Vorlesen aus dem Bilderbuch „Pssst, leise“, in dem das kleine Fuchsmädchen „Flora“ vom Leisesein und Zuhören erzählt. Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Die Stadtbibliothek erinnert daran, dass die Frist für einige Jahresgebühren bald ausläuft. Diese können vor Ort mit Bargeld oder auch mit EC-Karte bezahlt werden. Weitere Informationen gibt es beim Büchereiteam unter der Telefonnummer 06205/21 24 51. zg