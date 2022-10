Geschickte Lösungswege finden

„Wie lautet das Ergebnis, wenn man die Zahlen 1 bis 100 addiert?“ Mit dieser Frage begann der amerikanische Mathematiker und Informatiker Professor Richard M. Karp seinen Vortrag vor Schülerinnen und Schülern der Kursstufe mit den Leistungsfächern Mathematik und Informatik am Gauß-Gymnasium. Die konnten die Frage natürlich schnell beantworten, schließlich stammt der Trick, mit dem man die Aufgabe lösen kann, von keinem Geringeren als dem Namensgeber der Schule und ist unter dem Namen „Gaußsche Summenformel“ bekannt.

Geschickte Lösungswege zu finden, ist in der Mathematik entscheidend. Auch für komplexere Aufgaben, die mit Hilfe von Computern gelöst werden, ist geschicktes Vorgehen wichtig. Dabei helfen Algorithmen, also Schrittfolgen, mit denen ein Problem in endlich vielen Schritten bearbeitet wird. Professor Karp ist führend auf dem Gebiet der Algorithmen und der Komplexitätstheorie und hat durch seine Arbeit geholfen, zeitsparende Lösungsverfahren für komplexe Probleme zu entwickeln.

Im Jahr 1985 erhielt für seine Forschung auf dem Gebiet der Algorithmen den Turing Award. Der Preis wird alljährlich für herausragende Leistungen in der Informatik vergeben und gilt als Nobelpreis für Informatik. Im weiteren Verlauf seines englischsprachigen Vortrags stellte Professor Karp weitere Anwendungsbeispiele aus der Informatik vor, wie zum Beispiel logistische Probleme beim Transport von Öl und wie Algorithmen für Computerprogramme helfen können, sie zu lösen.

Jährlicher Austausch mit Experten

Professor Karp besuchte das Gauß-Gymnasium im Rahmen des Heidelberg Laureate Forums, einer gemeinsamen Initiative der Klaus Tschira Stiftung und des Heidelberger Instituts für Theoretische Studien, das jedes Jahr stattfindet und talentierten Nachwuchsforscherinnen und -forschern die Möglichkeit gibt, sich mit herausragenden Mathematikern und Informatikern aus der ganzen Welt auszutauschen. Teil des Programms sind Besuche von ausgewählten Schulen in und um Heidelberg.

Und wie addiert man nun die Zahlen von 1 bis 100? Anstatt die Zahlen der Reihe nach zu addieren, addiert man jeweils die erste und die letzte Zahl. Dabei kommt man auf 50 Zahlenpaare, die jeweils die Summe 101 ergeben. Wenn man dann 50 mit 101 multipliziert, kommt man auf die Zahl 5050. zg