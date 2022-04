Gesprächskreis für Trauernde

Im Trauergesprächskreis mit Betroffenen ins Gespräch kommen, Erfahrungen austauschen, Trauerzeit als Lebenszeit erleben, dazu laden der ambulante Hospizdienst der Kirchlichen Sozialstation Hockenheim in Zusammenarbeit mit den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden ein.

Der nächste Gesprächskreis findet am Mittwoch, 13. April, 18 Uhr, in den Räumen der kirchlichen Sozialstation Hockenheim, Obere Hauptstraße 47 (Liliane-Juchli-Haus) statt. Die Teilnehmer werden gebeten eine Mund-Nase-Bedeckung e zu tragen. Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich: Telefon 06205/ 94 33 18, oder per E-Mail an britta.schaefer@sozialstation-hockenheim.de. zg

