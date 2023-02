Gesundes Naschen möglich machen

Familiäre Fürsorge ist eine solide Grundlage für eine Geschäftsidee. Wenn es um gesunde, aber wohlschmeckende Ernährung geht, hat Necmi Kerem Özkaya gleich zwei Generationen im Blick: seine kleinen Töchter, deren Hunger nach Süßigkeiten nicht ungesund gestillt werden soll, und seine Mutter, die als Diabetikerin bei ihren Kindern von Anfang an auf möglichst gesunde Ernährung geachtet hat. Doch was dem Verwandtenkreis guttut, sollte auch für andere Verbraucher förderlich sein – und so ist das Start-up-Unternehmen „We Love Gourmet“ entstanden, das Özkaya und sein Schwager Umut Can gegründet haben.

„Wir setzen neue Maßstäbe in der Welt der Feinschmecker. Maximaler Genuss mit voller Vitaminpower“ – mit diesem Claim beschreiben die Jungunternehmer ihren Anspruch. Gefriergetrocknete Fruchtchips, Konfitüren mit Chiasamen, Tahini und Halva sind die Produkte, mit denen sie ihn erfüllen wollen. Die Herstellung überlassen sie Fachleuten, zu denen der 32-jährige Özkaya eine besondere Verbindung hat: Ihre Firma sitzt in der Heimatstadt seiner Familie in der Türkei. Entdeckt hat er sie durch Zufall – bei einem Urlaub.

Produkte aus türkischem Heimatort

Die dort eingekauften gefriergetrockneten Erdbeeren und anderen Früchte schmeckten sowohl seiner Familie als auch der seiner Schwester. Ein Blick auf die Rückseite der Verpackung zeigte, woher sie stammen: Nämlich von dem Ort, in dem er viele Sommer in seiner Kindheit verbracht hat, um die Großeltern zu besuchen. „Ich fragte mich, warum es diese tollen Produkte nicht auch in Deutschland gibt“, berichtet Necmi Kerem Özkaya von der aufkeimenden Idee, die er zu Hause weiterverfolgte.

Die Recherche nach der Rückkehr ins heimische Neulußheim zeigte: Tatsächlich waren die vitaminreichen Trockenfrüchte der Firma „Pol’s“ hierzulande nicht erhältlich. Özkaya nahm Kontakt mit „Pol’s“ auf und wurde eingeladen, zunächst in die Zentrale nach Ankara: „Es war ein sehr netter Empfang.“ Dort erfuhr er, dass die Fabrik vor drei Jahren vor allem gebaut worden sei, um Landwirten in der ländlichen Region Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Familie Polat ist in ganz unterschiedlichen Branchen tätig, erklärt Necmi Kerem Özkaya. Sie handelt mit Marmor ebenso wie mit Strom, ist im Tourismusgeschäft tätig. Mit dem Geschäftsführer für die gesunden Lebensmittel sei er gleich auf derselben Wellenlänge gewesen: „Ich fand die Mission und die Vision sehr inspirierend.“ Die gemeinsamen Wurzeln in Ermenek trugen zum guten Verständnis bei.

Lokaler Handel steigt schnell ein

Dass Özkaya, gelernter Versicherungskaufmann, aus der Logistikbranche kommt und sein Schwager bei einer Spedition tätig war, stand der Zusammenarbeit nicht im Weg: „Das Zwischenmenschliche hat von Anfang an gestimmt, und auch ,Pol’s’ ist 2019 aus kleinen Anfängen entstanden.“ So erhielten Özkaya und Can das Vertrauen für den Vertrieb der Produkte in ganz Deutschland. Zuvor hatte ihn keiner der Interessenten überzeugt.

Ein Besuch in der Fabrik in Ermenek beseitigte letzte Zweifel: „Ich war schon geflasht“, berichtet der Neulußheimer. Auf der Lebensmittelmesse Anuga 2021 sahen sich beide Seiten wieder und im Dezember 2021 wurden die ersten Waren geliefert, die sowohl online als auch beim lokalen Einzelhandel angeboten wurden. Dankbar waren die Jungunternehmer, dass sie bei den Zuständigen von Globus in Hockenheim und Wiesental auf offene Ohren stießen, die die Produkte von „We Love Gourmet“ interessant und das Start-up unterstützenswert fanden.

Messen bringen Schub

Ähnlich positive Erfahrungen machten Özkaya und Can bei den Vertretern von Rewe und Edeka in den umliegenden Gemeinden. Die guten Erfahrungen im Einzelhandel führten dazu, dass der Fokus aktuell auf diesem Vertriebsweg liegt. „Wir wollen aber auch im Onlinebereich einiges ankurbeln und sind da mit einigen Agenturen in guten Gesprächen“, sagt Özkaya und ergänzt: „Jeder soll das machen, was er am besten kann.“

Den entscheidenden Schub nach vorne hätten die „Veggieworld“-Messen gebracht, die die Partner als Aussteller in Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart besuchten. Im März geht es weiter mit „Food & Life“ in München. Dort Flagge zu zeigen, sei sehr wichtig: „Es gibt eine Million Produkte und die Leute wollen testen, bevor sie kaufen. Da sind Messen die beste Möglichkeit, an die Menschen ranzukommen.“ 90 Prozent der Besucher am Stand seien Endverbraucher.

Viele, die in der Türkei Urlaub gemacht hatten, freuten sich über das Wiedersehen mit „Pol’s“-Produkten. Erhältlich seien sie bislang in den USA, Dubai und Deutschland, bald auch in den Niederlanden. Der Gefriertrocknungsprozess sei sehr speziell. Auf dem Markt gebe es viele Produkte, aber „Pol’s“ sei einer der wenigen Anbieter, die ganze oder zumindest halbe Fruchtstücke verarbeitet, erklärt Özkaya, weshalb sie „geschmacklich auf höchstem Niveau“ rangierten.

Erdbeeren als Bestseller

„Einzigartig“ nennt der 32-Jährige auch die Konfitüren in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen: ohne Zuckerzusatz und andere Zusatzstoffe, mit Chiasamen statt mit Gelatine verdickt, nur mit Dattelsaft gesüßt – „das ist schon sehr innovativ“. Er und sein Partner erhielten viel positive Resonanz von Menschen, die ohne Industriezucker leben möchten. Zudem seien die Produkte auch glutenfrei und vegan.

Als Bestseller hätten sich die gefriergetrockneten Erdbeeren und die Granatapfelkonfitüre erwiesen. „Die Community experimentiert viel, kombiniert die Produkte mit Joghurt oder Müsli oder genießen sie als Brotaufstrich“, berichtet Necmi Kerem Özkaya.

Geliefert werden die Waren aus der Türkei, wo sie in Mittelanatolien angebaut werden, nach Hockenheim ins Talhaus, von wo sie in die Märkte ausgeliefert werden. „Wir wollen natürlich expandieren, das ist ganz klar Ziel Nummer eins, aber wir wollen auch gesund wachsen und das Zwischenmenschliche so passend gestalten wie zwischen dem Hersteller und uns“, gibt Özkaya die Linie vor. Gerade hat er erfahren, dass „We Love Gourmet“ jetzt bundesweit bei Globus gelistet ist. Das Ziel scheint also gut erreichbar.