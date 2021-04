Gesundheitsamt und Stadt Hockenheim sehen keine Hotspots

Hockenheim. Trotz eines leichten Rückgangs um drei im Vergleich zum Vortag ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Hockenheim mit 95 am Donnerstag weiter vergleichsweise sehr hoch im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Die Sieben-Tage-Inzidenz von 438 wird nur noch von Reilingen (482) übertroffen, wo aktuell 37 aktive Fälle bekannt sind. Doch nach wie vor gilt: Weder das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises noch die Stadtverwaltung haben einen Erklärungsansatz für die erhöhten Zahlen und teilen mit: „Die Ansteckungen passieren größtenteils im familiären und sozialen Umfeld.“

Nicht alle Leser überzeugt diese Erklärung. Immer wieder erhält die Redaktion Zuschriften, in denen die „sehr verhaltene Informationspolitik der Stadt Hockenheim“ kritisiert wird. Doch wie der städtische Pressesprecher und der persönliche Referent von Oberbürgermeister Marcus Zeitler gibt auch Ralph Adameit, Pressesprecher des Rhein-Neckar-Kreises, auf Basis der Ermittlungen des Landrats die klare Auskunft: „Von den 60 Fällen der letzten sieben Tage in Hockenheim sind nur elf Fälle einer Einrichtung zugeordnet. Vier der Einrichtungen liegen gar nicht in der Stadt. Es gibt also derzeit kein Cluster in Hockenheim.“

Quer übers Stadtgebiet verteilt

Dieselbe Aussage kommt auch von OB-Referent Christoph Henninger, bei dem im Rathaus die Fäden zu dem Thema zusammenlaufen: „Es gibt keinen Herd, keinen Hotspot, die Fälle verteilen sich quer über das Stadtgebiet.“ Angesprochen auf die Vermutung eines Lesers, dass ähnlich wie in Neulußheim in Großfamilien das Virus vermehrt übertragen worden sei, stellt Henninger klar: „Es sind weder Einrichtungen noch Arbeitsplätze oder Großfamilien, denen die Häufung von Fällen zugeschrieben werden kann - wir sind genauso ratlos wie die Bürger, die sich an uns wenden.“

Hoher Aufwand bei Nachverfolgung

Die Zurückverfolgung von Ansteckungsquellen ist Aufgabe des Gesundheitsamts. Im Landratsamt arbeiten nach Informationen von Ralph Adameit derzeit circa 140 Vollzeitäquivalente sowie zusätzlich 40 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in einem sogenannten Hilfeleistungsantrag in der Ermittlung und der Kontaktpersonennachverfolgung.

Dieser hohe personelle Aufwand gewährleiste eine Bearbeitung der neu bekannt gewordenen Fälle innerhalb von 24 Stunden. Eine Bearbeitung am gleichen Tag könne bei einem späten Befundeingang nicht garantiert werden, ergänzt der Sprecher. Die Erkenntnisse, wie Infektionen an einem Ort zusammenhängen könnten, leitet das Gesundheitsamt an die Kommunen weiter, in denen die Infizierten und ihre Kontaktpersonen gemeldet sind.

„Die Kommunen werden über eine vom Land zur Verfügung gestellte Plattform namens „RescueTrack“ über das Infektionsgeschehen informiert. Spezielle Informationen über betroffene Einrichtungen, Schließungen und so weiter werden von unserem Gesundheitsamt im direkten Austausch mit den Verantwortlichen in den jeweiligen Kommunen mitgeteilt - und natürlich auch auf Nachfrage“, informiert Ralph Adameit.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse überwacht das Ordnungsamt stichprobenartig die Einhaltung von Quarantäneanordnungen von Infizierten und Kontaktpersonen. Sie helfen aber auch bei der Einschätzung von Infektionsquellen - und die sind in Hockenheim eben diffus. Laut Henninger sind viele Jüngere unter den Infizierten, ein Trend, wie er aus vielen anderen Städten bekannt sei. Und wie überall hänge die Eindämmung des Virus am Verhalten jedes Einzelnen: „Wir können nur immer wieder appellieren.“

