Gesundheitskurse der AOK

Hockenheim. Autogenes Training ist eine Möglichkeit, Stress zu managen und gezielt zu reduzieren. Im Mittelpunkt des Kurses der AOK steht das Erlernen der klassischen Abfolge bewährter Übungen des Autogenen Trainings. Mit diesen können die Teilnehmer in akuten Stresssituationen gelassener reagieren, aber auch vorbeugend sowie in Phasen längerer Entspannung für sich arbeiten. Die acht Einheiten beginnen am Montag, 28. März, um 19.45 Uhr im Life Balance, Heidelberger Straße 19.

Der Kurs „Rücken-Fit“ findet ebenfalls am 28. März im Life Balance statt, allerdings um 18.15 Uhr. Im Einsteigerkurs lernen die Teilnehmer, ihre Wirbelsäule mit ausgewählten Dehnungs- und Kräftigungsübungen zu mobilisieren und zu stabilisieren. Sie erhalten außerdem Tipps für ein rückengesundes Leben im Homeoffice, im Büro und zu Hause.

Anmeldung bei der AOK unter Telefon 06261/80 21 73 oder unter der E-Mail-Adresse aok.rhein-neckar-odenwald@bw.aok.de. aok

