Gewappnet ins Abitur gehen

Hockenheim. Bald beginnt für die Gymnasiasten in der Rennstadt die bisher wohl wichtigste Zeit ihrer noch jungen Bildungskarriere: Vom 15. April bis 5. Mai finden die schriftlichen Abiturprüfungen statt. Die Jugendlichen, die nach der Mittleren Reife streben sind vom 15. Mai bis zum 26. Juni an der Reihe. Um ideal auf diese Herausforderung vorbereitet zu sein, bietet die Volkshochschule (VHS) in den Osterferien im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a Vorbereitungskurse auf das Abitur und Fachhochschulreife BK2 sowie für die Realschulprüfung an.

Der Mathematik-Vorbereitungskurs für die Abiturprüfung findet von Dienstag, 11. April, bis Sonntag, 16. April, täglich von 9.30 bis 12.30 Uhr statt. Die Kursgebühr hierzu beträgt 126 Euro. Im gleichen Zeitraum und zum identischen Preis können sich Realschüler auf ihre Mathematik-Prüfung vorbereiten. Hier werden die Formeln und Gleichungen täglich von 13 bis 16 Uhr geübt.

Etwas weniger müssen die Prüflinge des beruflichen Abiturs und der Fachhochschulreife für die ideale Vorbereitung bezahlen: Der Mathematik-Kurs kostet 84 Euro und findet ebenfalls von Dienstag, 11. April, bis Sonntag, 16. April an jedem Tag von 16.15 bis 18.15 Uhr statt.

Für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren bietet die VHS zudem einen Computerkurs an. Dabei steht die frühe und altersgerechte Förderung im Umgang mit Windows 10 und den Office-Programmen im Fokus. Dieser Kurs findet ebenfalls in den Osterferien von Mittwoch, 12. April, bis Freitag, 14. April, täglich von 10 bis 13 Uhr statt und für die Teilnahme wird eine Gebühr von 98 Euro erhoben. hef/zg