Globus ist Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein Anliegen

Hockenheim. Die Globus SB-Warenhäuser erhalten zum fünften Mal in Folge für ihr Engagement zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie das Zertifikat „audit beruf und familie“. Seit 2008 nimmt Globus bereits am Audit teil und ist somit das einzige deutsche Handelsunternehmen, das bereits seit 13 Jahren in der Fläche ausgezeichnet wird.

„Die erfolgreiche Anerkennung des Zertifikats bedeutet uns viel, vereint dieses unsere Unternehmenswerte der Menschlichkeit, des Gemeinsinns und des Vertrauens. Wir freuen uns insbesondere darüber, dass wir von Anfang an das erste Handelsunternehmen in der gesamten Branche mit dieser Zertifizierung waren und mit der jetzigen Absolvierung zum fünften Mal in Folge weiterhin auf der gesamten Fläche inklusive Koordination daran festhalten“, sagt Petra Kannengießer, für Globus deutschlandweit verantwortlich für das Programm „audit beruf und familie“. „Mit der bewussten Ausrichtung unseres Leitbildes und unserer Werte in Richtung Familie und Lebensphasen möchten wir jedem unserer Mitarbeiter die Möglichkeit bieten, sich sowohl im beruflichen als auch im jeweiligen privaten Umfeld bestmöglich zu entfalten.“

Ausbildung in Teilzeit

Durch individuelle Lösungsansätze fördert Globus die persönliche Entwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters. Familiäre Belange oder die aktuelle Lebenssituation werden bei der Personaleinsatzplanung berücksichtigt. So sind die Freistellung zur Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen legitim. Auch einer Ausbildung in Teilzeit steht nichts entgegen. Gesundheitliche Vorsorge um die Arbeitsfähigkeit bis zur Rente zu garantieren oder die Option einer betrieblichen Altersvorsorge sind nur einige unterstützende Maßnahmen, welche Mitarbeiter bei Globus in jeder ihrer Lebensphasen entlasten.

„Die Globus-Kultur überzeugt auch in herausfordernden Situationen und macht vieles für die Mitarbeiter möglich. Hervorzuheben sind ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und ein starker Zusammenhalt in der Belegschaft“, betonte Ursula Nicola-Hesse, Auditorin Personal- und Organisationsberatung der berufundfamile Service GmbH, anlässlich der Zertifikatsverleihung. „Es ist bemerkenswert, wie Globus es schafft, alle im Blick zu haben, Notlagen zu erkennen und abzufedern sowie die Herausforderungen, welche es in diesen Zeiten mehr als genug gibt, Hand in Hand zu bewältigen.“

Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen Betriebsgrößen erfasst das Audit den Status quo der angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt dafür, dass Familienbewusstsein in der Organisationskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses erteilt ein unabhängiges, prominent mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium das Zertifikat zum „audit beruf und familie“. zg