Hockenheim. Der Globus hat seinen seniorenfreundlichen Service erneuert und sich dies mit einem Zertifikat, ausgestellt vom Kreisseniorenrat im Landkreis Karlsruhe, bestätigen lassen. „Nach der Prüfung durch eine Kommission des Kreisseniorenrats“, heißt es in der Urkunde, erfülle die Betriebsstätte Hockenheim die vorgegebenen Kriterien.

Das Zertifikat gilt für drei Jahre. Wenn es verlängert werden soll, setzt dies eine erneute Prüfung durch den Kreisseniorenrat voraus. Es muss folglich jedes Mal aufs Neue verdient werden. Kriterien für die Vergabe sind unter anderem ein ebenerdiger Zugang zum Markt oder Kundentoiletten mit Behindertentoiletten. Die Gänge sollten ausreichend breit sein, die Preise gut lesbar und die Produkte, in seniorengerechten Portionen, gut erreichbar sein.

Freundliches Personal, hilfsbereit und in Erster Hilfe geschult, gehören ebenso zu den Voraussetzungen wie Getränkespender im Markt, eine Anbindung an den ÖPNV oder ausreichend Sitzbänke. Die Liste lässt sich noch beliebig verlängern – alle Punkte wurden vom Globus erfüllt. Obendrein hat die Geschäftsleitung im Zuge der Zertifizierung für den Hockenheimer Markt vier Rollatoren-Einkaufswagen angeschafft. Sie finden sich neben den Einkaufsshopper und stehen gegen ein Pfand an der Infotheke den Senioren für einen unbeschwerten Einkauf zur Verfügung. aw