Globus zeigt sich in Hockenheim dynamisch

Hockenheim. Die Firma Globus geht den nächsten Schritt hin zur modernen Markthalle und führt ein neues Unternehmenslogo sowie ein neues Corporate Design ein. Die Geschäftsführer Matthias Bruch und Jochen Baab haben am Eingangsportal der Globus- Markthalle in Maintal offiziell das neue Logo enthüllt. Bis zum Jahresende werden alle Markthallen mit dem neuen Logo sowie dem neuen Erscheinungsbild ausgestattet. Wann der Standort Hockenheim an der Reihe ist, konnte das Unternehmen auf Anfrage noch nicht mitteilen.

„Mit unserem neuen modernen Auftritt möchten wir unsere Leistungen und Kompetenzen noch stärker unterstreichen und unserer Ausrichtung Ausdruck verleihen: Ausgewählte Vielfalt, echt gut gemachte Produkte, Services und Erlebnisse“, sagte Jochen Baab, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Markt-hallen Holding, während der feierlichen Enthüllung des neuen Logos am Eingangsportal der Globus Markthalle im hessischen Maintal.

Symbol für Erlebnis-Charakter

Das neue Globus-Logo vermittelt mit einem dynamischen Erdball Modernität und Transparenz und spiegelt den Erlebnis-Charakter sowie die ständige Weiterentwicklung des Unternehmens wider. Zuverlässigkeit, Substanz und menschliche Nahbarkeit schafft der bekannte Globus-Schriftzug in abgerundeten Versalien. Zum Corporate Design zählen unter anderem neue Farben, Formen, Bilder und Schriften. Das Globus-typische Grün und Orange bleibt erhalten, erstrahlt in frischeren Nuancen und wird ergänzt durch eine erweiterte Farbpalette.

In den kommenden Monaten wird das neue Logo an den Portalen aller 51 Globus-Standorte montiert, es folgt die aufwendige Umstellung des Corporate Designs in allen Bereichen – vom kleinen Preisschild am Regal bis zum großen Werbeplakat.

„Unser Unternehmen ist Standort für Standort gewachsen. Und weil jeder unserer Märkte ein Maßanzug für den jeweiligen Standort, die jeweilige Region und die jeweilige Zeit ist, sieht auch jedes unserer Häuser etwas anders aus: mit Logos aus verschiedenen Jahren und unterschiedlichen Ladengestaltungen“, so Matthias Bruch, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Holding. „Die Neuausrichtung unseres Erscheinungsbildes bietet uns die Chance, unsere Marke ganzheitlich und umfassend zu modernisieren und damit unseren Wachstumskurs zu unterstützen.“

Globus arbeitet seit etwas mehr als einem Jahr an der Markenneuausrichtung und strategischen Weiterentwicklung insbesondere der Bereiche E-Commerce, Kundenloyalisierung und Kundenservices. Im Zuge des Transformationsprozesses vom klassischen SB-Warenhaus zur modernen Markthalle hatte das Unternehmen Anfang Januar von der Globus SB-Warenhaus Holding zur Globus Markthallen Holding umfirmiert. Bis 2025 sollen die zentralen Handlungs- und Entwicklungsfelder der Marke Globus weiter vorangetrieben und Ladengestaltung sowie die digitale Vernetzung am POS überarbeitet werden.

Die Globus-Aushängeschilder Eigenproduktion, ausgewählte Vielfalt, Einkaufserlebnis und Services sollen noch stärker in den Mittelpunkt der Kundenwahrnehmung rücken, teilt das Unternehmen mit. zg