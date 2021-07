Hockenheim. Die evangelische Kirchengemeinde gedenkt am Freitag, 23. Juli, 18 Uhr der Opfer der Flutkatastrophe. Dazu läuten die Kirchenglocken, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie beteiligt sich damit an einem Aufruf der evangelischen Kirche im Rheinland aus Anlass der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die rheinische Landeskirche hat unter #unwetterklage einen digitalen Klageraum und eine Hilfe-Börse eingerichtet und ist mit Engagierten vor Ort präsent.

