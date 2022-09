Goldmedaille gewonnen

Im Mixed Teamturnier der offenen Bridge-Weltmeisterschaft im polnischen Wroclaw (Breslau) gewann die Hockenheimerin Daniela von Arnim die Goldmedaille im transnationalen Team mit Barbara Ferm, Christina Lund Madson, Sjoert Brink, Simon de Wijs und Bas Driver durch einen Sieg im Finale gegen das ebenfalls transnationale Team mit dem Namen Miniter.

Für Daniela von Arnim ist es die zweite Medaille in diesem Jahr nach der Bronzemedaille im Mixed-Team bei der Weltmeisterschaft der Nationalmannschaften in Salsomaggiore. Wegen Corona hatten sowohl die Weltmeisterschaft, zu der jedes Land ein Team schicken darf, als auch die offene Weltmeisterschaft, bei der Spieler auch in transnationalen Mannschaften antreten dürfen, im gleichen Jahr stattgefunden.

Daniela von Arnim kann bereits auf ein lange Serie von Erfolgen zurückblicken, darunter auch zwei Weltmeistertitel in den Jahren 1995 und 2001. zg