Gospel-Rap mit Tobo und K9 in Hockenheim

Fetzige Hip-Hop-Beats in Verbindung mit gutem Rap und einer soliden Botschaft. Das ist das Programm der beiden Gospel-Rapper Tobo und K9, die am Freitag, 26. August nach Hockenheim kommen. Die beiden rappenden Theologiestudenten werden Stücke aus dem Albumprojekt „Saved by Grace – der Rapkatechismus“ vortragen.

In diesem werden Themen, die bereits Martin Luther in seinem kleinen Katechismus behandelt hat, in Rapform neu interpretiert. Außerdem gehen die beiden auf ihre Biografie ein und berichten, wie man aus dem Londoner Untergrund über Nahtoderlebnisse und viele krasse Erfahrungen beim Theologiestudium landet. Sie erzählen davon, wie man den Glauben an Gott mit den Schwierigkeiten des Alltags und der Kreativität der Hip-Hop-Kultur vereinbaren kann und was die reformatorische Botschaft der Gnade heute noch zu sagen hat.

Das Konzert findet bei freiem Eintritt in der evangelischen Gemeinschaft „Gemeinde zum Leben“ in der Luisenstraße 13 am Freitag, 26. August, um 19.30 Uhr statt. zg