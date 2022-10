Gott lässt aus ganz Kleinem Großes wachsen

Der Altar ist reich gedeckt, alles ist bereit. Türen auf – Musik ab – es geht los. Es entfaltet sich ein Gottesdienst zum Erntedankfest, der insbesondere Kinder in den Blick nimmt. Die Kinder der beiden evangelischen Kindergärten spielen im Gottesdienst eine große Rolle. Sie zeigen Bilder, die sie passend zum Psalmgebet gestaltet haben. Sie bringen Erntegaben, singen und tanzen kräftig bei den Liedern mit.

Und dann ist da noch die Sache mit der Maus: Als Diakonin Johanna Hassfeld ihre Predigt beginnen will, macht eine Maus einen so großen Radau, dass sie es gar nicht bis zur Kanzel schafft. Stattdessen entwickelt sich ein Gespräch zwischen Maus und Diakonin. Begeistert von den Erntegaben erzählt die Maus, dass sie auch eine Gabe mitgebracht habe: einen Apfelkern.

Sie erklärt der verdutzten Diakonin, dass der Apfelkern klein und unscheinbar sei und meistens einfach weggeschmissen werde. Pflanze man ihn aber ein und kümmere sich um ihn, werde er plötzlich zu einem großen Baum, der selbst Äpfel hervorbringe.

Maus und Diakonin sind sich einig: So sei Gott. Er lasse aus ganz Kleinem Großes wachsen. Zur Erinnerung an die wichtigen Worte der Maus kann sich am Ende des Gottesdienstes jeder noch einen Apfel mitnehmen. zg/md