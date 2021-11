Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gedenkgottesdienst - Erinnerung an die Reichspogromnacht vor 83 Jahren / Konfirmanden zeigen eindrücklich die Situation, als damals Hockenheimer Juden abgeholt und deportiert wurden Gottesdienst als Erinnerung an die Reichspogromnacht in Hockenheim

Claudia Lohmann (r.) begleitet mit ihren Schülern den Gedenkgottesdienst in der Kirche musikalisch. © Norbert & Dorothea Lenhardt GbH