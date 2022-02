Gottesdienst in der Stadtkirche

Der Weltgebetstag am Freitag, 4. März, kommt aus England, Wales und Nordirland. Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den Erdball und verbindet Menschen in mehr als 150 Ländern der Welt miteinander. So auch in Hockenheim um 18.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche. Die Liturgie für den Weltgebetstag wurde von Frauen aus England, Wales und Nordirland verfasst. Thema ist die Verheißung Gottes an die Israeliten im Exil in Babylon: „Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden.“ Der Weltgebetstag setzt Zeichen der Hoffnung, fördert Frieden und Verständigung und stellt sich gegen Ungerechtigkeit und Gewalt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das ökumenische Vorbereitungsteam um Mirjam Wolf lädt Interessierte aller Konfessionen zur Teilnahme ein. Der Gottesdienst findet ohne Zugangsbeschränkung statt. Während der Feier besteht allerdings FFP2-Maskenpflicht. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2