Gottesdienst mit Abendmahl am Platz

Zu einem Gottesdienst mit Abendmahl lädt die Evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 8. August, um 10 Uhr ein. Das Abendmahl wird so gefeiert, dass alle hygienischen Vorgaben berücksichtig werden,teilt die Kirchengemeinde mit.

Jeder Gottesdienstbesucher darf sich am Eingang einen Becher mit Brot sowie einen Kelch mit Traubensaft oder Weißwein mit an den Platz nehmen. Dort gibt es einen Ort, an dem Brot und Kelch während des Gottesdienstes abgestellt werden können. Brot, Wein oder Traubensaft werden im Rahmen der Abendmahlsliturgie direkt am Sitzplatz gegessen und getrunken.

Den bisher gewohnten Abendmahlskreis wie auch den Gemeinschaftskelch wird es aus hygienischen Gründen bis auf Weiteres nicht geben können. Wichtig sei jedoch, dass es nun wieder eine Möglichkeit gibt, miteinander regelmäßig Abendmahl zu feiern. zg