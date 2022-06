Gottesdienst mit Gastchor

Die Tradition den Gottesdienst der Seelsorgeeinheit am Pfingstmontag mitzugestalten, nimmt der Kirchenchor unter Leitung von Arno Nützel wieder auf. Der Terminplan für die Gottesdienstordnung der Seelsorgeeinheit sieht es dieses Jahr vor, dass in der Kirche Sankt Georg in Hockenheim gefeiert wird. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr.

Erwarten darf die Gemeinde Lieder und Texte, aus denen Pfingstfreude spricht und klingt. Gesungen wird aus dem Gotteslob. Daneben präsentiert sich die Chorgruppe solistisch. Die Sängerinnen und Sänger freuen sich, wenn der „Funke“ auch musikalisch überspringt. Und wenn so Interesse am Chorsingen geweckt werden sollte, der Kirchenchor probt immer mittwochs im Pfarrsaal Altlußheim um 19.45 Uhr. ph

