Gottesdienst und Sektempfang

Die evangelische Kirchengemeinde Hockenheim lädt am Sonntag, 25. September, zum Gottesdienst um 10 Uhr in die Stadtkirche ein. Hierbei wird Gemeindediakonin Johanna Hassfeld in ihren Dienst eingeführt und gesegnet.

Schuldekanin Christine Wolf und die Pfarrer Michael Dahlinger sowie Johannes Heck gestalten die Feier. Kantor Samuel Cho und der Chor „Kreuz & Quer“ sorgen für Musik. Die Kirchengemeinde freut sich, mit Johanna Hassfeld eine neue Diakonin im Gruppenamt gefunden zu haben. Nach dem Gottesdienst gibt es einen Sektempfang. zg