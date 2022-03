Griff zur Straße hin

Die AVR weist darauf hin, die Abfallbehälter so aufzustellen, dass die Deckelöffnung zum Grundstück zeigt und die Räder und der Griff zur Straße weisen. Die Tonne sollte am Abfuhrtag bis spätestens 6 Uhr morgens auf dem Gehweg bereitgestellt werden. Nur so kann die AVR die Abfuhr des Behälters garantieren.

„Wie muss ich die Mülltonne zum Leeren an den Straßenrand stellen? Mit dem Griff oder mit der Öffnung zur Straße?“ Solche Fragen treffen bei der AVR immer mal wieder ein. Gerhard Barthel, Bereichsleiter Entsorgungslogistik, erklärt, wie die Behälter richtig bereitgestellt werden: „Will man unseren Müllwerkern die Arbeit leichter machen, sollten die Behälter so aufgestellt sein, dass die Deckelöffnung zum Grundstück zeigt. Der Griff, den die Müllwerker zum Ziehen benutzen, zeigt zur Straße. So kann der Lader die Tonne schneller und leichter zum Müllfahrzeug heranziehen.“

Mit zwei Mann besetzt

Hintergrund dafür ist, dass die AVR ausschließlich Müllfahrzeuge einsetzt, die mit zwei Mann besetzt sind. Neben dem Fahrer ist dies der Lader, der die Tonnen zum Müllauto schiebt, sie leert und anschließend wieder zurückstellt.

Nachdem die Abfallbehälter entleert wurden, sind sie unverzüglich aus dem öffentlichen Straßenraum zu entfernen. Sind Straßen, Wege oder Teile davon für die Sammelfahrzeuge, zum Beispiel aufgrund ihres Ausbauzustandes oder einer Baustelle, nicht befahrbar, so sollten die Abfallbehälter am Abfuhrtag an einem geeigneten und für das Abfuhrpersonal gut erreichbaren Standort bereitgestellt werden. avr