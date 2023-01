Größere grüne Tonne nötig?

Papier, Pappe und Kartonagen gehören im Rhein-Neckar-Kreis in die Grüne Tonne plus. Die Erlöse aus der Vermarktung des gesammelten Papiers fließen komplett dem Gebührenhaushalt zu und tragen somit dazu bei, dass die Abfallgebühren stabil bleiben, teilt Entsorger AVR mit. Kunden, deren bisheriges Behältervolumen der Grünen Tonne plus nicht mehr ausreicht, stellt die AVR auf Wunsch gebührenfrei zusätzliches Volumen zur Verfügung. Die Grüne Tonne plus gibt es in den Größen 120 Liter, 240 Liter, 770 Liter und 1100 Liter. Bestellbar ist dieses online unter https://www.avr-kommunal.de/leistungen/entsorgung/behaelter-umbestellen, per E-Mail an haushalt@avr-kommunal.de sowie per Telefon 07261/93 12 02. zg

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1