Große Auswahl beeindruckt

Hockenheim. Im Februar 2011 eröffnete die Hauck-Gruppe im Gewerbepark Talhaus den Cash + Carry Fachmarkt für Reinigungsbedarf. Bereits vor zehn Jahren war sich Daniel Hauck sicher „mit diesem Großhandels-Fachmarkt besetzen wir eine Marktnische, die Zukunft besitzt. Den Kunden eröffnen wir neue Einkaufsmöglichkeiten“.

AdUnit urban-intext1

Vorher bediente der Großhandel in der Reinigungsbranche seine Kunden in der Regel nur über den Außendienst oder ab Lager. Mit dem „2care Depot“-Fachmarkt änderte sich dies: Als Abholmarkt mit einem umfassendem Sortiment an professionellen Reinigungsmitteln, Reinigungsgeräten und Hygieneprodukten stellt er allen Gewerbetreibenden Selbstständigen und Freiberuflern eine riesige Auswahl zu günstigen Großhandelspreisen zur Verfügung.

Dabei darf ein kundenfreundlicher Service selbstverständlich nicht fehlen: Die qualifizierten und erfahrenen Fachverkäufer bieten eine fundierte und markenunabhängige Beratung.

Im Unterschied zum Katalog gibt es im „2care Depot“ zudem einen gut sortierten Überblick verschiedenster Produkte aus dem gleichen Segment. Alle Waren können außerdem angefasst und verglichen werden und der Kunde erhält hilfreiche Informationen über die möglichen Gebinde und Packungsgrößen.Ob eine Literflasche, ein Karton oder eine ganze Palette, ob Flüssigkeiten oder Sprays, ob reizarme Produkte bei Allergikern oder gut ökologisch abbaubare Mittel – hier wird jeder fündig, der auf der Suche nach hochwertigen Reinigungsmitteln ist.

AdUnit urban-intext2

Mit dem Einkaufsausweis, der „2care Depot“-Card, können Kunden die Ware sofort mitnehmen. Nach Absprache werden auch bestellte Waren kommissioniert, geliefert und bundesweit versendet. Es gibt regelmäßig attraktive Sonderangebote sowie zusätzliche Preisvorteile bei Eigenmarken. Im Jubiläumsjahr 2021 wird es besondere Preisaktionen geben.

Das Mitarbeiterteam ist stetig gewachsen und die „2care Depot“-Gesellschaft bietet zusätzlich Ausbildungsplätze für den Beruf Kaufmann/Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement an. zg

AdUnit urban-intext3