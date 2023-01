Hockenheim. In Hockenheim ist es am Montagabend in der Jahnstraße zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Wie ein Sprecher der Mannheimer Polizei auf Nachfrage mitteilte, gab es einen Schusswaffengebrauch von der Polizei gegen eine männliche Person. Diese ist verletzt und befindet sich in ärztlicher Behandlung. Die Ermittlungen hat das LKA übernommen. Der Einsatz ist bereits beendet.

Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.