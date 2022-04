Großes Interesse an Deponie-Solarpark

Hockenheim. Zu einer Radtour der besonderen Art hat der Verein Solardrom eingeladen: Es ging es um nicht weniger als die Frage, wie Hockenheim seinen Energiebedarf bis 2030 selbst decken kann und welche Standorte dafür infrage kommen könnten. Auslöser war die Sondersitzung des Gemeinderats zum Thema Klimaschutz gewesen, aber auch die boomende Nachfrage nach regenerativen Energien, die nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine einen noch größeren Schub bekommen hat.

Knapp 25 Teilnehmer, darunter fünf Stadträte, trotzten dem ungemütlichen Wetter am Samstagmorgen und folgten der Einladung, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Nach der Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden Michael Schöllkopf ging es mit dem Fahrrad vom Bahnhofsvorplatz entlang der B 39. „Sowohl hier als auch längs der Bahnstrecke oder der Autobahnen könnten Lärmschutzwände mit integrierten Photovoltaikmodulen stehen“, erklärte Schöllkopf, der somit Lärmschutz und solare Stromerzeugung miteinander verbinden will. Ein ungewöhnlicher Vorschlag, doch wenn man im Internet suche, finde man bereits die ersten Realisierungen auf bundesdeutschen Autobahnen.

Und angesichts der drastischen Preissteigerung der fossilen Energieträger müsse man für alles offen sein, ist Schöllkopf überzeugt: „Auf einmal werden Lösungen interessant, die bis vor Kurzem noch als unwirtschaftlich und zu teuer angesehen wurden.“

Strom für 300 bis 400 Haushalte

Weiter ging es zur ehemaligen Bauschuttdeponie an der B 39, bei der Thomas Brümmer, Geschäftsführer der kreiseigenen AVR Umweltservice Verwaltungs GmbH, die Gruppe erwartete. Bereits im Gemeinderat hatte er die Idee präsentiert, auf dem Gelände eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von etwa 1,3 Megawatt und einer jährlichen Strommenge von 1,3 Millionen Kilowattstunden zu installieren und somit gut 300 bis 400 Haushalte mit umweltfreundlich erzeugtem Strom regional zu versorgen.

„Und auf dem Nachbargelände, der ehemaligen Hausmülldeponie, könnte dieselbe Anlage noch einmal installiert werden“, informierte der in Hockenheim wohnende Brümmer.

Doch wie soll die Anlage finanziert werden angesichts der stark angespannten Finanzsituation der Kommune und der Stadtwerke? Auch darauf hatte Brümmer eine Antwort: „Geplant ist, dass die Stadtwerke mit AVR zusammen eine Projektgesellschaft gründen. In diesem ersten Schritt ist eine Bürgerbeteiligung nicht angedacht, um keine weitere Zeit zu verlieren. Sollte danach die zweite Anlage auf der Hausmülldeponie realisiert werden, wäre eine Bürgerbeteiligung denkbar und wünschenswert.“

Eine übliche Vorgehensweise, mit der sowohl die Stadtwerke in Form der „Delta Sonnenscheine“, aber auch der Verein Solardrom mit einer Bürger-Solaranlage große Erfolge verzeichnen konnten.

Kann es zu Problemen aufgrund von Setzungen kommen, wie bei Deponien üblich, lautete eine Frage zur Nutzung des Areals für regenerative Energien. Eher nicht, da die Deponie schon vor langer Zeit stillgelegt wurde. Und: Die Photovoltaikmodule würden mit Betonfundamenten befestigt. Zur Frage, ob eine solche Anlage überhaupt rentabel betrieben werden könne, sagte Michael Schöllkopf: „Sonnenstrom kostet zwischen acht und zwölf Cent je Kilowattstunde. Je größer die Anlage, desto günstiger.“

Bliebe die Frage, woran das Projekt scheitern könnte. „Wir sind in intensiven Verhandlungen mit den Stadtwerken und hoffen, das Konzept bald vorstellen zu können. Eine Realisierung in 2023 ist sportlich, aber machbar“, erklärte Brümmer.

Besser als im Rheinbogen

Und wie sieht es mit der Umweltverträglichkeit der Anlage aus? Darauf wusste Diplom-Biologe Uwe Heidenreich eine Antwort: „Ökologisch gesehen handelt es sich um einen halbtrockenen Rasenstandort, bei dem seltene Pflanzen vorkommen können.“ Für Heidenreich ist das kein Hindernis – ganz im Gegensatz zu möglichen Anlagen im Hockenheimer Rheinbogen, dem Natur- und Landschaftsschutzgebiet auf den Gemarkungen von Altlußheim, Ketsch und Hockenheim.

Einen Blick von oben auf Hockenheim konnten die Teilnehmer nach einem kurzen Anstieg genießen. Der zeigte einerseits, dass die Stadt mit den vielen Bäumen, Gärten und Grünanlagen eine grüne Stadt ist. Andererseits machte es aber auch bewusst, dass es noch viele rote Dächer gibt, die Michael Schöllkopf eher heute als morgen mit Solaranlagen bestückt sehen würde.

Viele Fragen schlossen sich an, die alle zeigten, dass die Idee eines Deponie-Solarparks auf großes Interesse stieß. Angesichts der weit fortgeschrittenen Zeit musste auf das Anfahren weiterer Standorte – beim Pumpwerk oder dem Parkplatz beim Kreisel Hockenheim-Nord – verzichtet werden. Doch sollte Interesse bestehen, wird der Verein Solardrom weitere Radtouren anbieten.