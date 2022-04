Großmeister gibt Tipps

Hockenheim. Der Internationale Großmeister Rainer Buhmann ist ein Hockenheimer Urgestein, lebt seit einigen Jahren in Wien und kommt zu wichtigen Kämpfen in die Rennstadt, um seinen Verein in den Oberligakämpfen zu unterstützen.

Am vergangenen Freitag besuchte er das Jugendschach und begeisterte die anwesenden Schüler. Er gab zunächst einen Einblick in seine schachliche Laufbahn und beantwortete im Anschluss zahlreiche Fragen. In einem Simultankampf trat er gegen 15 Kinder an und konnte trotz zäher Gegenwehr erwartungsgemäß alle Partien gewinnen.

Oberligarunden im Doppelpack

Am Wochenende fand die erste von zwei Doppelrunden in der badischen Oberliga statt. Beide Spiele, samstags gegen den SK Ettlingen und sonntags gegen die Karlsruher SF endeten mit einem 4:4-Unentschieden. Das Minimalziel wurde erreicht und Hockenheim liegt vorerst auf Platz neun von elf Teams, was den Klassenerhalt bedeuten würde.

Am Wochenende erreichten die Hockenheimer folgende Ergebnisse aus jeweils zwei Partien: Großmeister David Baramidze (1,5), Großmeister Rainer Buhmann (2), Internationaler Meister Dr. Hannes Rau (1), Internationaler Meister Mihail Nekrasov (1), Jürgen Möldner (0,5), Fidemeister Oliver Günthner (0,5), Ferdinand Ptak (1,5) und Dr. Christian Günther (0).

Am Karfreitag, 15. April, finden keine Schachaktivitäten statt. mw