Hockenheim. Die „Grünen Engel“, eine Initiative, die sich für mehr Sauberkeit in Hockenheim einsetzt, möchte zum Mit machen motivieren. Das nächste Treffen zum Müllsammeln findet am heutigen Mittwoch, 10. November, um 10 Uhr statt. Treffpunkt ist die Tankstelle am Kreisel beim Med-Center. Die Gruppe freut sich über Unterstützung, Arbeitsgeräte sind vorhanden.

