Grüne Fraktion Hockenheim: Flächen nicht weiter versiegeln

Hockenheim. Die Auswirkungen des Klimawandels seien bereits heute für alle zu spüren, „auch in unserer Stadt“, befinden die Grünen. Das Umweltbundesamt habe in seiner diesjährigen Klimawirkungs- und Risikoanalyse eine Beurteilung von 13 übergeordneten Handlungsfeldern und 102 einzelnen Klimawirkungen untersucht. Die Analyse zeige die komplexen Zusammenhänge, die letztendlich zur tatsächlichen Bedrohung für die Bevölkerung in vielen Belangen würden.

Als eine Folge des Klimawandels träten immer mehr Starkregenereignisse auf. In diesen gingen innerhalb kurzer Zeit Regenmengen nieder, die sonst innerhalb eines Monats oder mehreren Monaten anfielen. Der Regen treffe in den Städten, auch in Hockenheim, auf stark versiegelte Flächen. Diese Güsse belasteten die Kanalisation, die nicht für diese Mengen an plötzlich auftretenden Oberflächenwasser ausgelegt seien und dieses dann nicht abtransportieren könnten. „Der Regen kommt nicht mehr dort an, wo er hingehört – in den Boden und damit auch nicht in das Grundwasser“, sagt Oliver Grein, grüner Stadtrat.

Mittlerweile komme es bereits zu lokalen Überschwemmungen oder Kellerflutungen. So kam in den letzten Wochen durch Starkregen, die Kanalisation in der Hockenheimer Innenstadt über ihre Kapazitätsgrenze und ungeklärtes Abwasser trat über die Kanalschächte in den Kraichbach aus. Im Bereich der Schackgärten/Stegwiesenpark trat Abwasser aus den Kanalabdeckungen und sorgte dort für Überflutungen.

Sicker- und Rückhalteoptionen

Ein Ansatz, dieser Herausforderung zu begegnen, sei das Konzept der Schwammstadt. Dieses sehe verschiedene Handlungsfelder vor. Durch das Vorsehen von Sicker- und Rückhaltemöglichkeiten würden die Kanäle und die Kläranlage bei starkem Regen entlastet, da nicht mehr das ganze Oberflächenwasser in den Kanal geleitet werde. Durch Entsiegelung und Begrünung von Flächen werde der Effekt noch verstärkt. „Die Stadt saugt das Wasser wie ein Schwamm auf“, erläutert Grein das Konzept. Durch diese Wirkung müssten auch bestehende Kanäle nicht erneuert beziehungsweise vergrößert werden.

In vielen Städten gebe es bereits entsprechende Umsetzungen. So werden beispielsweise Flächen entsiegelt und mit wasserdurchlässigem Material ausgeführt. Durch den Einsatz von Rigolen, eine Art Pufferspeicher unter der Straße beziehungsweise Gehweg, werde das Regenwasser aufgenommen und verzögert an das Erdreich weitergegeben. Setze man dieses Prinzip beispielsweise bei Bäumen im Straßenraum ein, werde der Wasseraustrag sogar noch verstärkt, da der Wurzelballen ein zusätzliches Speichervolumen darstelle. Toller Nebeneffekt – der Baum könne so auch Trockenzeiten besser verkraften, da sich seine Bewässerung verbessert.

Das Konzept werde dort angewendet, wo Flächen bereits versiegelt seien, also in bereits bebauten Bereichen. „Damit ist es für die Anwendung im Altbaubestand in den Innenstädten sehr gut geeignet.“ fügt Christian Keller hinzu. Larissa Rotter ergänzt: „Große Städte, wie zum Beispiel Wien, setzen bereits das Konzept um und tragen so auch zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt bei.“

Ein weiterer Konzeptpunkt sehe die Begrünung von Flächen vor, die vielleicht hierfür noch nicht so von Bürgern wahrgenommen werden – Fassaden und Dächer. Durch die Begrünung dieser Flächen werde nicht nur die Schwammwirkung verstärkt, sondern auch das innerstädtische Klima positiv beeinflusst.

Mannheim als Vorbild

„Die Verdunstungsleistung dieser Grünflächen trägt zur Verbesserung des Klimas bei und kühlt in den heißen Sommern die Stadt.“, erläutert Elke Dörflinger. „Wir würden uns wünschen, dass die Stadt bei Renovierung und Neubau von öffentlichen Gebäuden solche baulichen Ansätze aufgreift und ausführt, um damit praktische Beispiele für die Bürger zu geben. Die Stadt Mannheim setzt schon seit ein paar Jahren auf dieses Konzept der Fassadenbegrünung. Ein beeindruckendes Beispiel, das schon Preise gewonnen hat, ist auf den Planken zu sehen.“ Die lokale Agenda „Hockenheim für Klimaschutz“ habe eine Themensammlung auf ihrer Homepage www.hockenheim-fuer-klimaschutz.de zusammengetragen.

Die grüne Stadtratsfraktion hat eine Anfrage zum Thema Hochwasserschutz und Schwammstadt an die Verwaltung gerichtet. In der Anfrage wird unter anderem nach der Erstellung einer kommunalen Starkregengefahrenkarte gefragt. „Das HÖP trägt seinen wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz an der Kraichbach bei, aber wie sieht es mit Auswirkungen von Starkregen im restlichen Stadtgebiet aus“, fragt Larissa Rotter.

„Der beste Beitrag zum Klimaschutz ist natürlich noch immer der, der von vornherein auf die Versiegelung von Flächen verzichtet. Im vom Gemeinderat beschlossenen Gesamtstädtischen Entwicklungskonzept (GEK) wurde ja als grundlegendes Ziel der nachhaltige Umgang mit der Ressource Boden festgelegt“, meint Adolf Härdle, Vorsitzender der grünen Stadtratsfraktion. „Die Ressource Boden hat eine Besonderheit, sie wächst nicht nach“, fügt Oliver Grein hinzu. gr/ah/zg