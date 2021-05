Grüne gegen weitere Bebauung im Biblis

Dieser Punkt wird eine Diskussion am kommenden Mittwoch im Gemeinderat auslösen: „Die Festlegungen Regionaler Grünzug und Vorranggebiet für die Landwirtschaft im Bereich 4. Gewann Biblis sollen gemäß Anlage zurückgenommen werden“, lautet der Beschlussvorschlag der Verwaltung zum Thema Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar. Dass der Gemeinderat geschlossen zustimmt, scheint nach einer Pressemitteilung der Fraktion der Grünen vom Montag ausgeschlossen.

AdUnit urban-intext1

Zu dem im Dezember 2015 genehmigten Flächennutzungsplan 2020 seien sowohl die Verwaltung als auch der Gemeinderat der gemeinsamen Auffassung gewesen, dass „eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und ein schonender Umgang mit der Ressource Boden“ zu verfolgen sei, erinnert Fraktionssprecher Adolf Härdle.

Das Hauptaugenmerk sollte auf die „Potenziale der Innenentwicklung“ gelegt werden. „Dies war ausschlaggebend für die Zustimmung der Grünen zum Flächennutzungsplan 2020“, stellt Härdle fest.

Vom „Startschuss für die Entwicklung des Gebiets Biblis IV. Gewann“ sei im Vorwort des Jahresrückblicks 2020 der Stadt Hockenheim von Oberbürgermeister Marcus Zeitler zu lesen gewesen – sehr zur Verwunderung der Grünen. Auf Nachfrage ihres Fraktionssprechers in einer Gemeinderatssitzung hatte das Stadtoberhaupt noch Anfang des Jahres einen direkten Zusammenhang mit einem eventuellen Bebauungsplanvorhaben verneint.

AdUnit urban-intext2

Nicht ausreichend diskutiert

Mit der nun vorliegenden Beschlussvorlage werde jetzt doch ein Baugebiet 4. Gewann Biblis angestrebt. Die seit 1984 im Flächennutzungsplan beziehungsweise in der 1. Änderung 1998/2000 enthaltenen Flächenreserven im Hubäcker Süd sollen im Gegenzug als Wohnbauflächen entfallen. „Eine qualifizierte und städtebauliche Diskussion fand nicht in dem erforderlichen Maße statt“ bedauern die Grünen. Vielmehr entstehe der Eindruck, dass vorwiegend taktische Gesichtspunkte und die Machbarkeit im Vordergrund stehen, teilen die Grünen in einer Pressemitteilung mit. Härdle: „Bei einem solchen Vorgehen kann es nur Verlierer geben.“

Es sei wenig zielführend, in der gewählten Form die Frage des Bedarfs an Wohnflächen mit den Bedürfnissen der Haubenlerche, den Interessen des Naturschutzes und mit den im Regionalplan enthaltenen Festlegungen als Regionaler Grünzug und als Vorranggebiet für die Landwirtschaft zu verknüpfen.

AdUnit urban-intext3

Grundsätzlich dürfe bezweifelt werden, ob der Regionalverband Rhein-Neckar einfach so von seinen fachlichen Grundsätzen abweichen könne und den dargelegten Vorstellungen entspreche.

AdUnit urban-intext4

Unabhängig von der grundsätzlichen Fragestellung, ob aufgrund der demografischen Entwicklung in Hockenheim ein Neubaugebiet als notwendig erachtet werde, sei festzuhalten, dass es im Innenbereich nach wie vor Baulücken gebe und vorwiegend im Wohnbaugebiet Hockenheim Süd über 40 Bauplätze noch unbebaut seien. Hier bestehe Handlungsbedarf durch die Verwaltung.

Als äußerst erfolgreich habe sich nach Auffassung der Grünen-Fraktion in den letzten Jahren der Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung erwiesen. Federführend sei neben dem Gemeinderat insbesondere der ehemalige Stadtbaumeister Wilhelm Stulken mit seiner Planungsabteilung gewesen.

Die Grünen begrüßten es, dass nicht nur im Sanierungsgebiet Obere Hauptstraße Süd Wohnraum für Familien entstehe. Gerade auch im Zuge der Ausarbeitung des Gesamtstädtischen Entwicklungskonzeptes konnte festgestellt werden, dass in „älteren Baugebieten mit großen Innenblockbereichen weitere Potenzialflächen“ vorzufinden sind.

Chancen durch Nachverdichtung

Neben den bereits fertiggestellten Baumaßnahmen am Messpatz, in der Oberen Hauptstraße und an der Lußheimer Straße, bieten in Bau befindliche Projekte und Nachverdichtungen in der Schwetzinger Straße, der Heidelberger Straße, der Oberen und Unteren Hauptstraße Chancen für Wohnungssuchende.

Die Fraktion der Grünen halte eine Änderung der bisherigen Grundhaltung der Verwaltung und des Gesamtgemeinderats für nicht erforderlich und trete weiterhin dafür ein, „die Innenentwicklung als städtebauliche Zielvorgabe im Sinne einer Nachhaltigkeitsstrategie“ beizubehalten, macht Adolf Härdle in seiner Mitteilung deutlich. „Schließlich stehen der Gemeinderat, die Stadt Hockenheim und mit ihr die Bürgerinnen und Bürger vor der Aufgabe, in einem Klimaschutzkonzept Ziele und Maßnahmen festzulegen, die Nachhaltigkeitskriterien standhalten“, erinnert er.

In der Standortdebatte um den Neubau des Pflegezentrums Offenloch im Biblis hatte sich an der Frage, ob nach dem Pflegezentrum weiter gebaut werde, die schärfsten Diskus sionen entwickelt. zg/mm