Grüne setzen auf Gerechtigkeit und Förderung

Thomas Poreski, bildungspolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag, war zu Gast beim jüngsten Stammtisch des Grünen-Ortsverbandes im „Rondeau“. Sein Thema waren Maßnahmen zur Bildungsgerechtigkeit: Lesetraining und Fortbildungen.

Poreski stellte die zentralen Bildungsthemen der Grünen im Land vor, heißt es in der Mitteilung der Partei. „Bildungsgerechtigkeit ist ein zentraler Begriff unserer Bildungspolitik. Wir legen großen Wert darauf, dass alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer sozialen Herkunft oder ihrem Bildungshintergrund eine qualitativ hochwertige Bildung erhalten. Um dies zu gewährleisten, setzen wir in Baden-Württemberg auf verschiedene Maßnahmen. Konzepte wie ,Lernen von den Besten‘ lenken den Blick auf Bundesländer oder Staaten, von denen wir lernen können. Gute Pädagogik gilt dabei als Schlüssel zum Erfolg und soll in allen Schularten umgesetzt werden“.

Verbindliches Lesetraining

Große Bedeutung messen die Grünen der frühkindlichen Bildung und der Bildung in der Grundschule bei. In diesen Bildungsstufen sollen grundlegende Kompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen vermittelt werden.

Zur Förderung der Basiskompetenzen habe das Land das Rahmenkonzept „Starke Basis!“ und die datengestützte Schulentwicklung auf den Weg gebracht. Mit der landesweiten Einführung des intensiven, verbindlichen Lesetrainings solle eine dringend benötigte Kernkompetenz der Kinder gefördert werden. Das Lesetraining sei an den Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz ausgerichtet, heißt es in der Mitteilung der Grünen.

Evidenzbasierte Fortbildungen für Lehrkräfte und Schulleitungen seien ebenfalls von großer Bedeutung. Diese sollen sicherstellen, dass sich Lehrkräfte und Schulleitungen kontinuierlich weiterbilden und die neuesten Erkenntnisse der Bildungsforschung in ihren Unterricht integrieren können. Alle diese Aspekte würden in Baden-Württemberg auf ihre Wirksamkeit überprüft, damit alle Schülerinnen und Schüler eine qualitativ hochwertige Bildung erhalten und ihre individuellen Potenziale bestmöglich entfalten können, so Thomas Poreski.

Die Teilnehmer des Grünen-Stammtischs nutzten die Gelegenheit und stellten im Laufe des Abends zahlreiche Fragen, um mit Thomas Poreski ins Gespräch zu kommen.

Inklusion und Schulempfehlung

Themen wie Grundschulempfehlung, Inklusion und auch eigene bildungsbiografische Entwicklungen boten ausreichend Gelegenheit für eine angeregte Diskussion. Elke Dörflinger, Sprecherin des Ortsverbands der Grünen, betonte: „Eine individuelle Förderung und Beschulungsmöglichkeit ist uns Grünen in Hockenheim wichtig. Den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern sollen alle Schularten und -formen vor Ort zur Verfügung stehen und angeboten werden – auch das ist ein Teil der Bildungsgerechtigkeit“.

Die Grünen sind am Samstag, 13. Mai, auf dem Hockenheimer Mai mit dem Thema Hydroponik vertreten – eine Art des Pflanzenanbaus, bei dem die Pflanzen in mit Nährstoffen angereichertem Wasser wachsen. Der nächste Grüne Stammtisch findet am Donnerstag, 22. Juni, ab 18.30 Uhr im Restaurant Rondeau statt. zg