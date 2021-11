Grünschnitt für Kränze gesucht

Auch dieses Jahr wird das Kreativteam der evangelischen Kirchengemeinde Adventskränze auf Bestellung oder zum Verkauf auf dem Hockenheimer Advent anbieten. Dazu benötigen die Frauen des Teams zunächst einmal Grünmaterial, also Zweige von Tannen und sonstigen Nadelhölzern. Auch Koniferen wie Thuja, Wacholder, Buchs, Ilex, Efeu, sonstige Sträucher mit Früchten werden gerne angenommen. Die Anlieferung ist am Freitag, 19. November, oder Samstag, 20. November, am hinteren Eingang des Lutherhauses möglich. Das Material kann dort einfach abgelegt werden.

Bestellungen für Kränze können ab sofort beim evangelischen Pfarramt unter Telefon 06205/94 55 10, per E-Mail an hockenheim@kbz. ekiba.de oder bei Eva Andreas, Telefon 062022/28 07 53, erfolgen. zg