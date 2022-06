Grundschüler zeigen beim Dreikampf Ehrgeiz

Für die Mädchen und Jungen der Hubäckerschule (HuSchu) fanden die diesjährigen Bundesjugendspiele in der Leichtathletik statt. In einem neuen Format plante die Sportfachschaft der HuSchu den Sporttag, dem die Erst- bis Viertklässler gut vorbereitet in ihren Sportstunden aufgeregt entgegenfieberten, heißt es in einer Mitteilung.

Der klassische Dreikampf mit den Disziplinen Werfen, Sprinten und Springen verlangte den Grundschülern großen Ehrgeiz, hohe Motivation und besondere sportliche Fähig- und Fertigkeiten ab.

Dank vieler helfender Hände seitens der Eltern- und Lehrerschaft konnte dieser Sporttag stattfinden, Auch dem HSV, einem der größten und ältesten Vereine in Hockenheim, gebührte ein Dankeschön für die Kooperation und die Bereitstellung der Sportanlage sowie der Vorbereitung des Platzes am Tag der Bundesjugendspiele.

Noch vor den Pfingstferien werden die Ehren-, Sieger-, und Teilnehmerurkunden feierlich übergeben werden, hieß es. Die besten Leichtathleten der Hubäckerschule treten dann im Juli in Mannheim beim Leichtathletikfest „Jugend trainiert für Olympia“ gegen die besten Sportler aus Grundschulen im gesamten Einzugsgebiet an.

Sportabzeichen in Gold

Zudem können die Schüler der vierten Klasse, die die entsprechenden Werte in den einzelnen Disziplinen erreichten, noch vor Ende ihrer Grundschulzeit das Deutsche Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold ablegen.

Getreu ihrem Motto „Mens sana in corpore sano“ – Bewegung ist gut für den Körper und den Geist – bleibt die Hubäckerschule in Bewegung und freut sich schon heute auf das nächste sportliche Event, heißt es abschließend. zg

