Es geht in die europaweite Ausschreibung: Eine Teilfläche des Grundstücks Hubäckerring/Max-Planck-Straße wird zum Verkauf angeboten, damit dort bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Das hat der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Die Vergabekriterien und ihre Gewichtung hatte das Gremium in seiner Septembersitzung verabschiedet.

