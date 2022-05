Gruppenberatung für Landwirte

Das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz des Rhein-Neckar-Kreises führt wieder pflanzenbauliche Feldstunden im Ackerbau durch. Dabei werden aktuelle Fragen in der Pflanzenproduktion wie zum Beispiel Düngung, Bestandsführung und Sortenwahl, aber auch rechtliche Neuerungen angesprochen. Die öffentliche Gruppenberatung richtet sich vor allem an Landwirtinnen und Landwirte.

Die nächsten Termine finden statt am Mittwoch, 11. Mai, 9 Uhr, in Hockenheim am Modellfliegerplatz und um 11 Uhr in Weinheim (Weschnitzsiedlung, auf der Straße Richtung Weidsiedlung) sowie am Freitag, 13. Mai, um 14 Uhr in Zuzenhausen (Treffpunkt am Friedhofsparkplatz) und um 16 Uhr in Helmstadt (vor der „Förstelhütte“). zg

