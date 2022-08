Gruseln mit Nosferatu

Können Sie sich noch an den Film Tarantula aus den 1950er Jahren erinnern? In dem sich das namensgebende, an Riesenwuchs leidende Krabbeltier anschickt, eine Gefahr für die Menschheit zu werden? Als ich den Schwarz-Weiß-Film als Jugendlicher das erste Mal sah, konnte ich wochenlang nirgends Platz nehmen, ohne unter die Kissen zu schauen, keinen Raum betreten ohne einen tastenden Blick, vom abendlichen Bettgang ganz zu schweigen.

Mittlerweile wirkt der Film mit seiner veralteten Technik mehr erheiternd, denn fürchterlich. Und die diffuse Angst vor den Spinnen ist dem Wissen gewichen – Bodenspinnen bleiben am Boden und Netzspinnen in der Nähe ihrer Knüpfarbeiten. Ganz zu schweigen davon, dass die hiesigen Spinnen im Vergleich zu anderen Arten eher dem Begriff niedlich zuzuordnen sind.

Und jetzt steht die Nosferatu-Spinne vor der Tür. Ohne zu fragen. Einfach so zugewandert mit dem Ziel, heimisch zu werden. Keine Frage, auf Arachnophobiker kommen harte Zeiten zu. Schon auf Fotos wirkt das Tier wie die kleine Ausgabe von Kankra, der Riesenspinne mit der Vorliebe für Orks und Hobbits. Auch ihr zweiter Name Kräuseljagdspinne ist wenig vertrauenerweckend – sie ist eine Jadgspinne. Doch bei aller Phobie: Die Spinne gilt als scheu und wenn sie doch einmal zubeißen sollte, werden die Folgen mit einem Wespenstich verglichen. Und an die fliegenden Stecher ist man ja nach diesem Sommer gewöhnt.