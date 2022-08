Günstiger ins Aquadrom in Hockenheim

Hockenheim. Das Aquadrom bietet ab sofort wieder Familienkarten und Mehrfachkarten an. So zahlt eine Familie mit zwei Kindern ab sechs Jahren beispielsweise statt der regulären 43 Euro nun 35,50 Euro. Durch die Mehrfachkarten bietet das Aquadrom ab kommendem Montag, 22. August, Vielschwimmern deutliche Vergünstigungen an. Die neuen Angebote hat der Werksausschuss am Donnerstag beschlossen.

Alle Preisvergünstigungen können Gäste des Bades auch auf der Homepage www.aquadrom.de abfragen. Alte Mehrfachkarten können weiterhin eingelöst werden. Die Preise im Einzelnen:

Mehrfachkarten Bad: Zehnerkarte Erwachsene 108 Euro, Ermäßigte 81 Euro. Zwanzigerkarte Erwachsene 204 Euro, Ermäßigte 153 Euro. Dreißigerkarte Erwachsene 288 Euro, Ermäßigte 216 Euro.

Mehrfachkarten Sauna inklusive Bad: Zehnerkarte 180 Euro, Zwanzigerkarte 340 Euro, Dreißigerkarte 480 Euro.

Mehrfachkarte Salzgrotte: Fünferkarte Erwachsene 45 Euro, Ermäßigte 24,50 Euro, Zehnerkarte Erwachsene 90 Euro, Ermäßigte 49,50 Euro, Dreißigerkarte Erwachsene 270 Euro, Ermäßigte 148,50 Euro.

Familienkarten (neu gestaffelt nach Kinderzahl, maximal drei): Zwei Erwachsene plus ein Kind ab sechs Jahren 28,50 Euro. Zwei Erwachsene plus zwei Kinder ab sechs Jahren 35,50 Euro. Zwei Erwachsene plus drei Kinder ab sechs Jahren 43,50 Euro. Jedes weitere Kind zahlt (wie vorher auch) den normalen Eintritt von 9 Euro.